Krajský úřad Královéhradeckého kraje hostil velké pracovní setkání, na kterém se sešli zástupci ministerstva dopravy a místního rozvoje s krajskými a městskými cyklokoordinátory a členy spolku Partnerství pro městskou mobilitu, aby společně začali pracovat na plánu propojit všechny obce s rozšířenou působností v republice bezpečnou sítí dopravních cest vhodných pro cyklisty.

Pracovní jednání zahájili a projekt podporují hejtman Martin Červíček a radní pro regionální rozvoj Adam Valenta. | Foto: www.khk.cz

Na cestách v Česku se nachází řada nebezpečných úseků, které ohrožují bezpečnost cyklistů a vyžadují okamžitá opatření – například cyklostezka náhle skončí, stezka se promění v blátivé koryto, nebo vyústí na nebezpečnou silnici. Na cestách čekají na cyklisty i vysloveně nebezpečné adrenalinové situace a úseky, kde může jít o život.

Proto spolek Partnerství pro městskou mobilitu za podpory Fondu zábrany škod realizuje s partnery projekt Cyklovize 2030 (www.cyklovize2030.cz). Jeho cílem je identifikovat kritické body a společně s obcemi a městy najít řešení na jejich odstranění. Bezpečné cesty jsou klíčové nejen pro pohodlí, ale především pro snížení dopravních nehod a jejich obětí!

Kraje i obce v republice pravidelně investují do budování cyklostezek a cyklotras, dosud ale chyběla celostátní koncepce, díky které by se postupně stavěné úseky propojovaly do stále větších celků, až jednom vznikne národní síť bezpečných cest pro cyklisty.

Spolupráce v rámci projektu Cyklovize 2030 tak pomáhá identifikovat úzká místa, upozorňovat na systémové problémy a hledat cesty, jak efektivně vynakládat prostředky, kde je to nejvíce potřeba. Odměnou budou bezpečné cesty pro bezmotorovou dopravu, které mohou pomoci snížit obrovskou ekonomickou zátěž z dopravních nehod, nemluvě o tom nejdůležitějším – ztrátě lidských životů.

Pracovní skupina se shodla na devíti principech, pomocí kterých lze realizovat ambiciózní plán: