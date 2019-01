Náchodsko - Budou nést ulice měst jméno prvního českého prezidenta? V budoucnu možná. Nyní je na to však ještě příliš brzo.

Nedělní úmrtí exprezidenta Václava Havla zasáhlo celou republiku.



Černé vlajky na budovách, kondolenční listiny plné podpisů, stovky zapálených svíček… Lidé projevují úctu různými způsoby.



Většina městských ulic je pojmenována podle slavných osobností, budou na Náchodsku ulice, jež ponesou jméno Václava Havla?



„Zatím jsme nic takového neřešili, úmrtí bývalého prezidenta je velmi čerstvé. Mám v plánu zeptat se svých kolegů, jaký na to mají názor. Samozřejmě by v této souvislosti byla nutná i reakce veřejnosti. Zřejmě to budeme řešit až na začátku příštího roku,” uvedl starosta Náchoda Jan Birke.



Také broumovský starosta Milan Kotrnec přiznal, že o pojmenování či přejmenování některé z ulic po bývalém prezidentovi zatím neuvažoval. „To úmrtí je čerstvé… Podle mého názoru je příliš brzy o něčem takovém vůbec přemýšlet,” řekl Kotrnec.



Zároveň však nevylučuje, že některý z radních či zastupitelů města s tímto návrhem možná přijde. „Zatím tedy nevím o žádné takové iniciativě, ale pokud tu tento nápad bude a současně bude vybráno i vhodné místo, pak nevidím důvod, proč se tomu bránit. Vše ale ukáže až čas, řešit to již nyní je opravdu předčasné,” zakončil broumovský starosta.

