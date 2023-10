Slavit státní svátky v předstihu je prý trapné a znevažující význam podzimních milníků naší historie. Bývalý senátor a někdejší starosta České Skalice Petr Fejfar je znechucen tím, jak vedení radnice přistupuje ke státním svátkům.

Vznik republiky si budou někde připomínat už dnes, jinde počkají až na den státního svátku. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

„Vyjadřuji svůj zásadní protest proti vzpomínkovým akcím k 28. říjnu a 17. listopadu o den dříve a ještě v naprosto nevhodném čase. Uspořádáním těchto akcí tyto státní svátky dehonestujete, což považuji za odsouzeníhodné a naprosto neomluvitelné," láteří. Co na to českoskalická radnice - proč nepřipomínají události v den výročí jako v nedalekém Náchodě nebo Novém Městě nad Metují, ale již o den dříve? Jak ke vzpomínce na vznik první republiky přistupují v dalších městech okresu?

Podle kulturního kalendáře města se v České Skalici bude slavit vznik republiky už 27. října v 10 hodin u pomníku legionářů na třídě T. G. Masaryka. A za tři týdny je položení květin u pamětní desky k událostem 17. listopadu rovněž naplánované na předchozí den - 16. listopadu u kašny na Husově náměstí. „Už jsem se s tím potýkal u předcházejících vedení města a přesvědčil je, že státní svátek se slaví v den, který k němu patří. Slavit o den předem je neúcta ke státním svátkům a událostem s nimi spojených. Je to neuctivé a ostudné. Na to neexistuje žádná omluva ani výmluva. Je to arogance představitelů města nejhrubšího ražení," nadává první polistopadový starosta Petr Fejfar.



Českoskalická starostka Zuzana Jungwirthová v tom ale žádný problém nevidí. Naopak - považuje to za výhodu. „Položíme věnce v předvečer výročí, aby ve sváteční den 28. října byl pomník vyzdoben od rána a lidé si mohli vznik republiky připomenout pohledem na již položené věnce," vysvětluje starostka s doplněním, že slavnostní setkání u pomníku při příležitosti vzniku republiky bude město pořádat jen v letech, kdy dozraje nějaké významné výročí této události. „Jsou města, která ani veřejně neinformují, že se chystají položit věnce," nepovažuje pokládání věnců v předvečer svátečního dne za nějaké faux pas.

Jak a kde slaví 28. říjen: Náchod: Župa Podkrkonošská - Jiráskova slaví 105 let od vzniku Československa v sobotu 28. října. Ve 14 hodin se účastníci sejdou u nové radnice na Masarykově náměstí, kde za účasti vedení města, zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu, členy náchodského Sokola a veřejnosti u busty T. G. Masaryka uctí položením květin jeho demokratický odkaz. Poté se společně přesunou k budově Sokolovny v Tyršově ulici k projevení úcty u památníku padlým legionářům a náchodským sokolům. V prostorách náchodské Sokolovny pak v 15 hodin začne slavnostní župní akademie. Nové Město nad Metují: Slavnostní večer ke vzniku samostatného Československého státu se koná v sobotu 28. října od 17 hodin v koncertním sále zámku rodiny Bartoň-Dobenín, kde budou udělena Čestná občanství města a Poděkování města. Setkání zpestří smyčcové trio Novoměstské filharmonie. Po ukončení večera se u Pomníku padlých hrdinů na náměstí Republiky odehraje vzpomínkový akt. Police nad Metují: Den vzniku samostatného Československa si připomenou krátkou vzpomínkovou akcí a položením květin v předvečer státního svátku v pátek 27. října v 17 hodin v Bezděkových sadech u Lípy svobody.

Petr Fejfar nabízí svoji verzi, proč se pietní akt koná dříve, než připomíná kalendář. „No jasně, pokud možno v pracovní době! Proč si kazit víkend a 17. listopadu dokonce prodloužený," nabízí vysvětlení bývalý starosta, který to považuje za neúctu k předkům a tradicím, které se k 28. říjnu vážou. „Jsou to naše novodobé dějiny, které bychom si měli řádně připomenout. Svátky nejsou od toho, aby lidi jeli nakupovat do Polska," má jasno Petr Fejfar. K jeho výtkám adresovaným do starostenské kanceláře se Zuzana Jungwirthová nechce ani vyjadřovat. „To vůbec nemíním komentovat. Účastním se každý víkend nějaké akce a nehledím na to, jestli je pátek nebo svátek," dodává.

V Náchodě i v Novém Městě nad Metují si státní svátek připomenou tak jak to má být - v sobotu 28. října. Náchodský starosta Jan Birke má naprosto jasno - významné dny se mají uctít tehdy, když korespondují s tím správným datem. „Na to mám jasný názor - svátky se mají slavit v ten den, kdy jsou. Bez ohledu na to jaké je počasí nebo který den ukazuje kalendář," říká starosta, který v sobotu odpoledne bude při pokládání věnců u busty T. G. Masaryka.

Den vzniku samostatného československého státu je státní svátek České republiky. Slaví se jako připomenutí výročí 28. října 1918, kdy zástupci Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu - Během nacistické okupace českých zemí byl statní svátek zrušen, přesto došlo na výročí vzniku Československa 28. října 1939 k rozsáhlým protestům proti nacistické okupaci Československa - Během demonstrace byli dva lidé zabiti. Mezi mrtvými byl i student medicíny Jan Opletal, jehož pohřeb 15. listopadu, se stal záminkou pro další protesty proti okupaci, na něž Němci reagovali 17. listopadu 1939 uzavřením českých vysokých škol - Po druhé světové válce byl státní svátek slaven do roku 1951, kdy byl jeho název změněn na Den znárodnění s tím, že státním svátkem zůstával tento den i nadále. Slavení vzniku Československa bylo obnoveno v roce 1988 - Den vzniku samostatného československého státu také spadá pod Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. To znamená, že obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních musí mít 28. října ze zákona zavřeno, a to po celý den

Česká Skalice ale v předčasném připomenutí vzniku samostatného Československa není ojedinělá. Už v pátek položí květiny a věnce v Polici nad Metují nebo v Jaroměři. „Během pátečního dopoledne položíme věnce k památníku v Masarykových sadech v Jaroměři, v Josefově a na hřbitově v Jezbinách," říká starosta Jan Borůvka. Důvodem, proč s pokládáním věnce v Masarykových sadech nepočkají na sobotu je gastronomický. Na 28. října je do parku naplánovaný 3. ročník street food pikniku. „Když jsem se s tím setkal vloni poprvé, tak mi to přišlo nedůstojné, abychom mezi stánky s jídlem kladli věnce a zněly proslov ke vzniku republiky," vysvětlil proč je vhodné, aby vzpomínkový akt proběhl odděleně a měl svoji váhu. „Nemyslím si, že by to bylo nějaké závažné porušení etikety nebo narušení zvyklostí, že si to připomeneme o den dříve," dodal starosta Jaroměře.