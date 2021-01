V letošním roce bude teplická radnice hospodařit s velkorysým rozpočtem, který počítá s celkovými příjmy ve výši přes 63 milionů korun. Výdaje budou ještě o více než 30% vyšší - počítá se s 83 miliony korun.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Petr Šilar

Zdroj: Deník"Rozpočtový schodek bude financován z přebytků minulých let, které jsou na účtech města," říká teplický starosta Josef Bitnar, že výdaje vyšší než příjmy městskou pokladnu nezatíží žádnými půjčkami. "Podle zákona je povinností obce nakládat s obecním majetkem s péčí řádného hospodáře. Jsme přesvědčeni o tom, že řádný hospodář má investovat prostředky do rozvoje a správy majetku obce a ne je hromadit na účtech," vysvětluje, že peníze "usyslené" na účtech obci nijak neprospějí, jen v průběhu let po statisících ztrácejí svoji hodnotu.