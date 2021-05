„Čarodějnice sice ani letos nebudou, ale májku po loňské pauze postavíme,“ říkají shodně starostové obou obcí. Jak martínkovický Jaromír Jirka tak i božanovský Karel Rejchrt mají ještě v dobré paměti přesně dva roky starou událost, která pobavila celou republiku.

Skupinka mladých z Božanova tehdy čekala u „své“ májky až hodiny na místním kostele odbijí půlnoc. Do té doby je podle zvyku májka nedotknutelná. Po půlnoci chtěli vyrazit do sousední obce vyzkoušet bdělost Martínkovických a pod rouškou tmy májku podříznout. „Bratranec odjížděl na Broumov a když projížděl Martínkovicemi, tak nám volal, že jim tam už leží májka na zemi. Musel ji tam někdo už před půlnocí skácet. Tak jsme říkali, že tam pro ni po půlnoci zajedeme, že to bude snadný lup," popsal tehdy událost noci na 1. května pro Český rozhlas František Kašpar.

Ve tři kilometry vzdálené obci byla posádka vozu za pár minut, pokácenou májku zapřáhli za auto a vítězoslavně ji odváželi do Božanova. Ujeli ale jen pár desítek metrů, když jejich cestu ukončily blikající majáky a policejní houkačka. Mezitím někdo z Martínkovic totiž ohlásil její krádež. K vysvětlování, že se jedná o každoroční tradici byli policisté hluší a všichni účastníci noční mise dostali pokutu tisíc korun za krádež. Řidička auta musela zaplatit ještě o tisícovku více kvůli nedovolenému počtu lidí ve voze.

Za zbytečně vyhrocený považovali postup policistů i starostové obou obcí, kteří nechtěli věřit tomu, že se z májové tradice stane přečin. „Pokud to bude takto pokračovat dál, tak veškeré tradice, které ještě na venkově zbyly, nám zmizí," nechal se tehdy slyšet starosta Božanova Karel Rejchrt a jeho kolega z Martínkovic s ním mohl jen plně souhlasit. „Takovýto způsob řešení ničemu nepomáhá.“

Starosta Karel Rejchrt se tehdy spolu s ostatními zastupiteli a dalšími lidmi z obce postavili k policejní pokutě čelem, vybrali mezi sebou peníze a dali je těm, kterým byla udělena.

Na dotaz, jestli si v Martínkovicích budou dnes májku hlídat více než předloni Jaromír Jirka krčil rameny. „To je záležitost mladých a svobodných, to se musí domluvit oni. Já tam určitě nebudu sedět do rána,“ usmívá se starosta, který ani nepředpokládá, že by Martínkovičtí chtěli Božanovu oplatit letos stejnou mincí a vyrazit na trestnou výpravu k sousedům.

Májku budou v Božanově stavět dnes odpoledne po 16. hodině. „Obavy z odplaty ze strany Martínkovic nemáme, hlídat ji kluci asi nebudou a ani neplánují, že by jeli někam do jiné obce majku podříznout,“ říká Hana Wilkeová. Jaká ale bude skutečná realita po páteční půlnoci je ve hvězdách.