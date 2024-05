OBRAZEM: Světelná show na obloze: Polární záře byla vidět z celého Náchodska

„Rozčílené” Slunce a jeho geomagnetická aktivita nejvyššího stupně se postaraly o to, že první den hokejového šampionátu a vítězství českých barev nad Finy oslavil vesmír mimořádným nebeským úkazem. Takto silná polární záře nebyla v našich zeměpisných šířkách vidět nejméně posledních 20 let. Postarala se o to silná geomagnetická bouře, která dosáhla nejvyššího pátého stupně. Bouři, která by měla pokračovat dnes i v neděli, způsobuji solární erupce.

Intenzita polární záře v Novém Městě nad Metují byla tak silná, že ji „nezabilo" ani světelné znečištění. | Foto: Michal Fanta