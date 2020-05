Program můžete ovlivnit, stačí do 24. května hlasovat na webu Pellyho domů a pomoci vybrat celkem dvanáct filmů.

Nenechte si ujít



Trojrozměrné pohádky Boženy Němcové ve třiceti bedýnkách

(Muzeum Boženy Němcové v České Skalici):

Vedení města Česká Skalice požádalo učitelky z mateřských škol, základní školy a Bája o spolupráci na této aktivitě. Nápad paní Anny Řehákové zobrazit trojrozměrné obrázky z pohádek Boženy Němcové v bedýnkách se skutečně povedl. Vystaveno je přes 30 bedýnek. Do výstavní síně Muzea Boženy Němcové v České Skalici můžete zajít denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin.



Žernovský bajk se uskuteční v původním termínu

(13. června, Žernov):

Letošní ročník Žernovského bajku se uskuteční v plném rozsahu v sobotu 13. června. Pořadatelé do poslední chvíle vyčkávali na možné rozvolnění restriktivních opatření, snažili se myslet pozitivně a nepanikařit s překládáním akce na náhradní termín.

Jsou připraveny trasy od 2,2 km po 39 km pro závodníky a hlavně širokou veřejnost od kategorie odrážedel pro nejmenší až po 70+. Jako doprovodný program je připravena půjčovna koloběžek, Vlasta Kabeláč Čiháček předvede svoji Trial Show a děti jistě zaujme kouzelnické vystoupení.

Od 17:00 vystoupí po dlouhé „koronavirové pauze“ kapely Benjamings clan a Rizikové pracoviště.