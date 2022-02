Jaromír Kříž (3. 6. 1952 – 17. 2. 2022) vystudoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci (VŠST), následně získal i pedagogické vzdělání. Řadu let pracoval na několika pozicích v Tepně Náchod, mj. se stal ve svých 26 letech ředitelem podnikového učiliště. Zavedl nové učební obory, dvou a tříleté maturitní. Kvalitní vzdělání studentů patřilo mezi jeho velké zájmy, a tak se SOU tenkrát řadilo mezi nejlépe vybavené školy u nás. Bylo vybaveno průmyslovou televizí, novými typy učebních pomůcek s důrazem na praktickou výuku, včetně zřízení svářečské školy.

MOTTO:



„Svou filosofii stavím na hračce, která se dětem bude nejen líbit, ale také jim něco dá – bude je zároveň připravovat na život. Merkur je hračkou poskytující vedle radosti ze hry i výchovné aspekty. Vždyť která hračka dává dítěti takový prostor herní tvořivosti a vynalézavosti, kde může uplatnit své vlastní nápady, kde se naučí manuální zručnosti, technickému a estetickému cítění i myšlení, trpělivosti. Všechny tyto poznatky může později uplatnit pro budoucí a řemeslnickou praxi. Z Merkuru může sestavit modely strojů a zařízení, se kterými se setká v praktickém životě.“

Po sametové revoluci se angažoval v „Unii pro navrácení znárodněného majetku“, zorganizoval petiční akci bývalých vlastníků a jejich potomků. Díky této iniciativě, která byla první petiční akcí po revoluci v ČR, se revokovalo usnesení tehdejšího FS ČSSR a byl schválen nový restituční zákon.

V roce 1991 převzal po svém dědovi v restituci zchátralý objekt bývalé tkalcovny. Objekt postupně opravoval a zahájil své podnikání v kovovýrobě. Podařilo se mu rozběhnout firmu o několika zaměstnancích.

Na Vánoce přesně před 60 lety stál Merkur u zrodu měkkých kontaktních čoček

Dalším milníkem v životě Jaromíra Kříže byl rok 1996, kdy se pustil do výroby stavebnice Merkur. Z původního záměru odkoupit několik strojů z likvidované firmy Komeb (která vyráběla stavebnici Merkur) nakonec vznikla myšlenka pronajmout si podnik v likvidaci a pokusit se rozjet zastavenou výrobu stavebnice Merkur. Avšak několik dní po převzetí továrny do pronájmu byl na firmu Komeb vyhlášen první konkurz v novodobých dějinách České republiky. Jaromír Kříž to přesto nevzdal a začal jednat se správcem konkurzní podstaty o možnosti odkupu, protože již nebylo dost možné odstoupit od rozjeté výroby. Po zdlouhavém projednávání a odolávání tlaků se panu Křížovi podařilo zachránit nejznámější českou hračku. Zájem o koupi projevila i firma Meccano z Francie, která chtěla Merkur odkoupit jen proto, aby se zbavila největšího konkurenta. Mnoho nechybělo a stavebnice Merkur mohla skončit navždy jen ve vzpomínkách. To se bohudík nestalo a tak Merkur žije, dál se rozvíjí do ucelených řad malých a velkých stavebnic a úspěšně proniká na trhy tuzemské i zahraniční.

Jaromír Kříž začal postupně obnovovat výrobu (dříve známých a nejrozšířenějších) vláčků Merkur. Nebylo to snadné, jelikož byly nástroje v minulosti sešrotovány a muselo se začít zcela znova. Dnes již patří výroba vláčků Merkur ke světové špičce. V roce 2006 společně se svými syny založil v Polici nad Metují Muzeum stavebnice Merkur.

Legendární Merkur oslavil sto let nárůstem zakázek a novou retro stavebnicí

Patřil mezi významné podporovatele změn ve školství. Vzhledem ke svým pedagogickým zkušenostem a cílům začal vyrábět učební pomůcky rozvíjející technické vzdělání široké veřejnosti, především žáků a studentů. Zasadil se o zvýšení úrovně technického vzdělávání. Firma Merkur i díky tomu získala v r. 2012 a r. 2013 cenu „Inovace roku ČR“ a také ocenění „Vizionář roku 2013“. Systémem Merkur Education nasadil rozsahem a kvalitou v českém školství laťku vysoko. Zvláštní poctou mu bylo udělení „Medaile Jiřího z Poděbrad a Kunštátu, krále českého, za přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy“.

Jaromír Kříž se pouštěl do práce po hlavě, nemyslel na zadní vrátka, měl výtečný tah na branku, ovšem vykoupený jeho rozporuplnou povahou. Poslední období před jeho odchodem na nemocenskou se neslo v duchu složité situace v managementu firmy Merkur. Byl workoholik, který trpěl syndromem přepracovanosti. Ve firmě to dřelo. Byl charismatický podnikatel, avšak ne tolik úspěšný personalista. Ne vždy si vybíral pro spolupráci správné lidi. Přemýšlel jako velký vizionář, ale také snílek, který věřil v nereálnou pomoc od vlivných osobností a politiků.

Na začátku roku 2020 si vybralo jeho pracovní nasazení svou daň, když u něho naplno propukla Alzheimerova choroba. Byl nucen opustit firmu. Nemoc nabrala velmi rychlý spád a nakonec si jeho oslabený organizmus již neporadil s koronavirovým onemocněním.

Svým dílem zanechal odkaz dalším pokračovatelům novodobé historie stavebnice Merkur, pro nějž Jaromír Kříž doslova žil a zemřel.