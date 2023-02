„Proč tak velký koncert a proč právě Kongresové centrum Praha? Vlastně žádný speciální důvod není. Tedy kromě toho, že do spousty menších sálů v České republice se už všichni nevejdeme,“ směje se spoluzakladatelka orchestru Petra Soukupová a dodává: „Ale myslím, že to už o nás všichni ví. Že spoustu věcí děláme jen tak – protože chceme, protože nás to baví a protože to přináší radost spoustě dalším lidem.“

P.S. Online: Benefiční koncert Police Symphony Orchestra

Na koncertech Police Symphony Orchestra zazní klasika jen občas – užijete si filmovou a populární hudbu, swing, rock i jejich vlastní skladby. „V nastávajícím roce chceme obrátit více pozornosti k orchestru jako takovému a ukázat jeho pestrost, kterou si díky neobvyklému obsazení i repertoáru můžeme dovolit. Chceme jinak přemýšlet o skladbách, být více kreativní,“ přibližuje dramaturg David Ostružár, co diváky čeká na konci března v Kongresovém centru v Praze. Orchestr doprovodí mimo jiné i zpěvačku a herečku Vendulu Příhodovou, která patří k jeho pravidelným hostům.

Minulý rok vznikl také sbor Police Symphony Orchestra, nejsou to však jediné změny – díky podpoře Královéhradeckého kraje po dvanácti letech fungování orchestru vznikl užší tým, který se stará o jeho chod, dramaturgii, produkci nebo komunikaci.

K nástrojům přibudou hlasy, Police Symphony Orchestra zakládá pěvecký sbor

"Svou vstupenku na březnový koncert v Kongresovém centru Praha si můžete koupit přes GoOut. Čekání na koncert vám zkrátí Facebook a Instagram hudebního tělesa, kde pravidelně narazíte na celou řadu momentek z koncertů i zákulisí, a především vám neutečou nejnovější informace o všech koncertech," doporučuje za PSO Jitka Smolíková.

POLICE SYMPHONY ORCHESTRA založila v roce 2010 v Polici nad Metují tehdy čerstvě patnáctiletá Petra Soukupová se svým bratrem Jakubem. Dnes orchestr působí pod vedením dirigenta Joela Hány a sdružuje mladé muzikanty a další pomocníky z celého Královéhradeckého kraje. Spolupracuje s předními českými umělci. Např. zpěváci Ondřej Ruml, Jan Cina, Vendula Příhodová, Jan Maxián, klavírista Ivo Kahánek, dirigent Václav Zahradník, sólisté baletu Národního divadla, herec Miloň Čepelka, moderátorka Lucie Výborná, Kühnův smíšený sbor a mnoho dalších. Dosud odehráli přes 140 koncertů v ČR i v zahraničí pro více než 200 000 diváků, a to včetně mnoha beneficí, na kterých dokázali vybrat téměř 2 miliony korun.