„Absolutní nezájem o práci u městské policie přetrvává. Od loňského listopadu jsme museli zrušit tři výběrová řízení pro malý počet zájemců. Do některých se nepřihlásil vůbec nikdo. Měli jsme uchazeče, kteří neprošli přes psychotesty. Je to stejné jako u státní policie,“ říká Valica, podle kterého k nezájmu přispívá i obecný úbytek respektu k ozbrojeným složkám, který s sebou podle něho přinesla pandemie koronaviru.

„Když už se někdo přihlásí, bývá to tragédie. V minulých letech jsme měli štěstí, že se k nám hlásili strážníci z jiných měst, takže jsme získali v uvozovkách hotové lidi. Velmi se projevuje to, že lidé nemají pracovní návyky, šílené je to s fyzičkou, mnohdy i psychikou, problém bývá s nerespektováním hodnot i nadřízených. U chlapů zkrátka chybí vojna,“ popisuje zkušenosti velitel jaroměřské městské policie Ondřej Mundl.

„Ještě před dvěma či třemi roky se nám přihlásili alespoň dva nebo tři lidi, ale když to srovnám s dobou před pěti a více lety, hlásilo se nám osm až deset lidí. Od té doby se to opravdu výrazně změnilo. Myslím si, že je to i požadavky na jejich úroveň a platovým ohodnocením,“ uvažuje Korityák. Před dvěma měsíci se mu podařilo jednoho nového strážníka získat, ovšem podobně jako v Jaroměři se jednalo o muže s praxí, který přišel z jiného města.

Kamery začnou v Náchodě měřit rychlost. Došlápnou si i na Poláky

„Máme službu službu 24 hodin denně a je problém zajistit dost strážníků na denní a noční službu. Při zákrocích se to naštěstí neprojevuje, protože se doplňujeme se státní policií. Když je potřeba, pomohou oni nám, a když naopak potřebují pomoc oni, jsme jim k dispozici. Ke konci roku odejde do starobního důchodu strážník, který slouží přes třicet let. Budeme tedy vyhlašovat další výběrové řízení,“ konstatuje šéf broumovských městských policistů.

Chybí fyzička i finanční motivace

V některých městech se projevuje i dlouhodobý podstav u státní policie. „Je tam problém s generační obměnou. Spousta zkušených policistů odešlo nebo odchází a mladí nemají od koho přebírat zkušenosti,“ upozorňuje Ondřej Mundl a připomíná, že kromě chabé fyzické a psychické připravenosti promlouvá do nedostatečného počtu strážníků i finanční motivace.

„Ta práce je náročná a mnoha úhlů pohledu i riziková. Když si to potom potenciální uchazeči srovnají se zaměstnáním v továrně, třeba ve škodovce v Kvasinách, vidí sice také práci na směny, ale úplně jiné podmínky. Mají tam takzvaně čistou hlavu a úplně jiné peníze. Tomu můžeme těžko konkurovat a já se jim vlastně v tomto nedivím. Nemáme možnost nabídnout možnost výsluhy, benefity jsou také téměř nulové, odchodné je spíše výsměch. Pokud se někdo najde musí to být obrovský nadšenec. Potom je však třeba dobře vyhodnotit, aby nebyl nadšený až příliš a nechtěl si v uniformě něco dokazovat,“ říká na rovinu Mundl. I on si uvědomuje, že pohled společnosti na ozbrojené složky je negativní a s kolegy se setkává se s tím, že policisty lidé berou jako ty, kteří je otravují nebo jim přímo ubližují.

Další krok ke stavbě obchvatu města. Povolení vydal i Náchod

„Přitom si myslím, že se nám za roky práce podařilo třeba v Josefově vybudovat důvěru a respekt místních obyvatel. Povedlo se to poněkud odlišným přístupem. Když je všechno v pořádku, nemáme problém se s nimi pobavit o úplně běžných věcech jako jsou děti nebo počasí. Anebo se prostě ptáme, jak se jim daří. Když je naopak potřeba řešit nějaké potíže, nemáme problém být tvrdší. To ale neznamená, že bychom to přeháněli, spíš je potřeba být nekompromisní. Tento přístup se nám osvědčuje a vyplácí. Lidé u nás respektují, že když něco poruší, je třeba zjednat pořádek,“ přidává zkušenost z jaroměřské městské části, kde část obyvatel tvoří Romové.

Zkušenosti nemá kdo předávat

Názory obyvatel Josefova na práci obecní policie se liší. Třeba Alena Korolová, která v někdejší vojenské pevnosti žije 45 let, výhrady nemá. „Já myslím, že strážníci fungují dobře. Problémy tady možná bývají, moc o tom ale nevím. Podle mě se to vždy nějak vyřeší,“ domnívá se Korolová.

„Je to špatné, nic nekontrolují, jen kolem projedou. Když někdo stojí na lavičce a zašpiní ji, nic s tím neudělají,“ přispěchá s připomínkou muž v kšiltovce sedící na lavičce naproti obchodu, který hovor zaslechl.

Společné problémy státní a městské policie se projevují i ve spolupráci obou složek. Jeden ze strážníků se anonymně svěřil se zkušeností z terénu, kde se zástupci obou sborů často potkávají.

„Často přijedou kluci, kteří vypadají, že se nábor dělal na základních školách. Bohužel potom jejich vzezření nevzbuzuje žádný respekt a hlavně je tam vidět, že jim zkušenosti nemá kdo předávat. Vycházejí ze základní odborné přípravy rovnou do reality ulice. A nemají k sobě toho staršího kolegu, který by je zaučil.“