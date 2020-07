I když není profesionálním záchranářem a nebyl ve službě, zachránil život. Jedna taková událost se stala začátkem června, na Broumovsku během na jednání zastupitelstva obce. Jeden z mužů tam náhle zkolaboval a zastavilo se mu srdce.

Policista zachránil muži život | Foto: Policie ČR

Naštěstí byl na zasedání přítomen i policista, který sice nebyl zrovna ve službě, ale věděl, co má dělat. Začal tak spolu s dalšími okamžitě s jeho oživováním. Muže resuscitovali až do příjezdu ZZS, kteří si jej následně převzali do své péče a vrtulníkem transportovali do fakultní nemocnice. Díky profesionální a okamžité pomoci se podařilo muže zachránit a navrátit do normálního života.