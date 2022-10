Policisté zastavili a následně zkontrolovali deset cyklistů, ale i dva koloběžkáře. Negativním zjištěním celé akce bylo, že žádný z jedoucích až na malého školáka-koloběžkáře neměl na hlavě cyklistickou přilbu. Dotčení byli poučeni o možných následcích jízdy bez cyklistické přilby v případě, že dojde k dopravní nehodě nebo náhlému brzdění. Částka za odpovídající cyklistickou přilbu je v řádech stovkách korun, ale její pořízení a nošení je nevyčíslitelné, pokud zabrání fatálním následkům při dopravní nehodě. Navíc byli i poučeni, že je to jediný prvek, který chrání cyklistu, respektive koloběžkáře. I přes to, že je cyklistická přilba povinná pouze do 18 let, nosit by ji měli i dospělí cyklisté a jezdci. Dalšími nejčastější nedostatky byla absence řádného osvětlení, bílého světla vepředu a červeného vzadu i přes soudobé horší světelné podmínky.

S ohledem na preventivní charakter akce obdrželo deset průchozích prvky s reflexním materiálem, stejně tak byli obdarováni kontrolovaní cyklisté. Dokonce i kontrolovaní senioři přislíbili, že si cyklistickou přilbu pořídí, obzvláště poté co jim policisté sdělili následky cyklistů z řešených dopravních nehod.