Policisté v Červeném Kostelci se stěhují

Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb PRODEJCE/-KYNĚ A ROZVOZCE/-KYNĚ ZBOŽÍ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jedná se o práci v kamenné prodejně zabývající se prodejem malých i velkých domácích elektrospotřebičů. , Pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek. Pracovní doba: Po-Pá od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod. (12:00 - 13:00 hod. polední pauza), So od 08:00 - 11:00 hod. Na zaměstnance připadá každá druhá sobota., , Náplň práce: obsluha zákazníků, prodej a nabídka zboží, objednávání zboží, příjem a naskladňování zboží, odpovědnost za chod prodejny a dále rozvoz a stěhování prodaného zboží k zákazníkům., , Požadavky: řidičský průkaz sk. B, dobrá znalost práce na PC (MS Office), zodpovědný přístup k práci, spolehlivost a samostatnost, příjemné vystupování a dobré komunikační dovednosti., , Zaměstnavatel nabízí: jistotu stabilního zaměstnání ve firmě působící na trhu přes 20 let, práci v čistém prostředí a v přátelském kolektivu, 4 týdny dovolené, zaměstnanecké slevy na nabízené zboží, možnost pracovního růstu., , Zaměstnavatele kontaktuje výhradně telefonicky nebo e-mailem, nechoďte na prodejnu., Kontaktní osoba - paní Domáňová Lenka, tel.: 606 251 848, e-mail: juranek.elektro@seznam.cz. Pracoviště: Milan juránek - provozovna, náměstí T. G. Masaryka, č.p. 23, 549 41 Červený Kostelec. Informace: Lenka Domáňová, +420 606 251 848.

Řemeslné práce - Řemeslné práce Truhlář 23 000 Kč

Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech TRUHLÁŘ/-KA - NÁBYTKÁŘ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: STYLBYT; Okružní 245, Jaroměř - Josefov a montáže u zákazníků., Firma Stylbyt se zabývá zakázkovou výrobou nábytku, do týmu hledá manuálně zručné a spolehlivé kolegy., Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned. Pracovní doba od 07:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:00 hod. do 16:00 hod. Sobota/neděle volno, pouze výjimečně práce v sobotu cca 1x za měsíc, neděle je vždy volná. , Odměna podle rozsahu Vašich dovedností, kvality a množství odvedené práce. Po zapracování možnost navýšení mzdy., Náplň práce (stručně): řezání, olepování, šroubování a kolíkování nábytku. Zaměstnavatel nevyrábí z masivu a nedělá stavební truhlařinu., Požadavky: pozitivní přístup k manuální práci, zodpovědnost za vykonanou práci, časová flexibilita, řidičský průkaz sk. B, alespoň minimální praxe v oboru., Zaměstnavatel nabízí: příspěvek na stravování, po uplynutí zkušební doby 3 měsíců bezúvěrovou půjčku ve výši 20.000,- Kč., Kontaktní osoba - paní Ságnerová Aneta, tel.: 728 484 158 (od 08:00 hod. do 15:00 hod.), e-mail: admin.stylbyt@email.cz, Kontakt zasláním životopisu na e-mail: admin.stylbyt@email.cz (do předmětu uveďte "truhlář") nebo osobně.. Pracoviště: Jaromír matouš, Okružní, č.p. 245, 551 02 Jaroměř 3. Informace: Aneta Ságnerová, +420 728 484 158(od08:00hod.do15:00hod.).