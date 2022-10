Podle dosavadních informací měl zřejmě řidič automobilu Citroen Berlingo jedoucí ve směru od Roztok nedat přednost osobnímu vozidlu Volvo jedoucímu od Městce na Slavětín.

Vážná nehoda u Slavětína nad Metují, při bouračce se zranilo sedm lidí

Z auta vytékala nafta. Bylo tedy prioritní dostat zraněnou ženu ven. Štór Schliková křikla na přihlížející, aby jí pomohli. Následně ženu položili na záda.

"Zjistila jsem, zda dýchá a nemá zapadlý jazyk. Ošetřila jsem jí ránu na hlavě, dala do stabilizované polohy a šla znovu zkontrolovat děti s maminkou přes silnici," popsala první pomoc.

Během té doby vše konzultovala s dispečerem záchranky. Následně se vrátila k ležící ženě v bezvědomí, která se již začala probírat, a vzápětí přijeli hasiči.

"Všimla jsem si během pomoci zraněným, že pár aut kolem projelo, ale nikdo nezastavil, nikdo nepomohl a při této nehodě by se další pomoc opravdu hodila," myslí si Štór Schliková.

"Měla by dostat ocenění"

Do péče lékařů bylo v neděli předáno šest lidí a jednu osobu přepravila helikoptéra do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Policisté s řidiči provedli orientační dechové zkoušky, které měly negativní výsledky. Výši škody předběžně odhadli na bezmála 300 tisíc korun. Veškeré okolnosti nehody jsou ale nyní předmětem dalšího vyšetřování náchodských policistů.

Při vážné nehodě se v neděli na Náchodsku zranilo sedm lidí. Projíždějící policistka Rita Štór Schliková (na snímku) neváhala a poskytla jim první pomoc.Zdroj: PČROkolnosti havárie a odvážný zásah policistky okamžitě zvedl vlnu pozitivních komentářů na sociálních sítích. "Měla by za to dostat ocenění. Každopádně by toto měl udělat každý, kdo vidí nehodu," napsal Petr Večerka z Duchcova na facebookovou stránku Police České republiky, kde o zásahu své kolegyně při nehodě informovali.

"Je perfektní, když je teorie v případě potřeby využita v praxi k záchraně životů," vzkázal na adresu Schlikové Vladimír Novák.

Rita Štór Schliková je u Policie ČR od roku 2009. Je matkou tří dětí a nyní je na rodičovské dovolené. Zpět do aktivní služby se těší, ale doufá, že podobných situací bude co nejméně.

Pokud by na místě Rita nebyla, vše mohlo dopadnout mnohem hůře. Proto by ráda vzkázala ostatním: "Nebuďte lhostejní, vždy zastavte a pokuste se zjistit, zda je nebo není potřeba pomoci."