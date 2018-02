Polské kontroly kamiónů komplikovaly v podvečer dopravu přes Náchod

Náchod - Dopravní apokalypsa ve čtvrtek v podvečer postihla Náchod. „Je to tady úplně zasekaný. Ale totálně. Na hranicích prý Poláci zastavují a kontrolují všechny kamiony, takže tím zablokovali celé město,“ oznámil před osmou hodinou řidič Michal. „Je to tak,“ potvrdila po 20 hodině tisková mluvčí náchodské policie Eva Prachařová, že průjezd Náchodem byl zhruba od 17.15 do 20.30 dost komplikovaný.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Michal Fanta

A na komplikace v průjezdu se prý řidiči mají připravit i v příštích dnech. „Ještě 9., 10. a 12 února bude polská strana provádět v nepravidelných časových intervalech kontroly kamionů. Dnes to bylo poprvé od 17 do 20 hodin, a už patnáct minut po začátku kontrol polskou celní správou se průjezd městem ucpal,“ popisuje dopady polských kontrol na dopravu v Náchodě.



Policie na české straně zareagovala a snažila se dopravu usměrňovat. „Kamiony jsme zastavovali už před vjezdem do Náchoda, aby zůstal co nejvíce průjezdný pro dopravu po městě nebo do jiných směrů než na hranice. Každopádně řidiči, kteří měli namířeno do Polska museli počítat s nemalým zdržením,“ popsala komplikace Eva Prachařová, a dodala, že zhruba půl hodinky po skončení akce na polské straně se situace vracela do normálu i v Náchodě.



Podobné dopravní zádrhely lze očekávat i v pátek, v sobotu a v pondělí. „V pátek 9. února budou kontroly pokračovat od 9 do 12 hodin, takže řidiči se musí připravit na to, že se v Náchodě budou tvořit kolony – zejména nákladních vozidel,“ upozorňuje policejní mluvčí.