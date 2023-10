Pestrobarevná záplava květin, ozdobné svícny různých tvarů a velikostí, věnce a věnečky - za tím vším už od víkendu míří tisíce nakupujících za hranice k našim severním sousedům. Obchodníkům s květinami a dušičkovým zbožím vrcholí žně. Obzvláště v katolickém Polsku, kde je první listopadový den Slavnost Všech svatých (Dzień Wszystkich Świętych) státním svátkem. A podle toho také vypadá nabídka v níž Polsko poráží tu českou přepestrým výběrem zboží a navzdory sílícímu zlotému stále i cenou.

VIDEO: Polský dušičkový trh vydatně přispívá na výzdobu českých hrobů | Video: Jiří Řezník

Obchod se zahradnickými potřebami ve městě Kudowa-Zdrój přetéká různými vazbami s chryzantémami. Je libo žlutou, fialkovou, oranžovou, lila nebo bílou? Popřípadě pestrobarevnou kombinaci? Není problém, vše je k mání. Ty největší a nejdražší stojí 65 zlotých, což je zhruba 370 korun. Na odbyt u českých zákazníků jdou i barevné vřesy. Ty stojí od 10 do 17 zlotých (57 až 97 korun). „Každému zákazníkovi se líbí něco jiného. V období dušiček k nám nyní přijíždí hodně Čechů," usmívá se prodavačka, kterou dotaz v češtině nezaskočí. „Jaké jsou ceny u vás sice nevím, ale podle zákazníků z Čech je u nás levněji. A pochvalují nám naši nabídku," je potěšena.

Paní Ivana přijela z Hradce Králové a evidentně největší problém nemá s cenou, ale s tím co vybrat. „Kdybych měla koupit vše co se mi libí, tak se nám to nevejde ani na dva hroby," váhá pohledem mezi vazbami z chryzantém. „Ty živé květiny mají fakt nádherné. Svícny ale nejsou moje krevní skupina. Jsou moc zdobené a to se mi zdá trochu kýčovité," přejíždí pohledem desítky vystavených svícnů. Jejich cena se pohybuje podle jednoduchosti, velikosti a zdobení od 28 do 115 zlotých.

Čeština dominuje i na nedaleké tržnici. Svíčky za deset korun tu někteří kupují po balíkách o deseti kusech. „Vydrží mi pak na celý rok," říká žena odcházející s plnými taškami k autobusu. Věnečky ze šišek a slaměnek zde pořídíte již za 140 korun.