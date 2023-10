Je škoda jezdit do Polska pouze pro levnější potraviny, benzín či cigarety. Je zde tolik pěkných a zajímavých míst, které rozšíří vaše obzory a stanou se nezapomenutelnými výletními cíli. Například město Kladsko (polsky Kłodzko), které se nachází sotva hodinu jízdy autem z Náchoda, vás mile překvapí. Přezdívá se mu dokonce Malá Praha.

Kladsko, je okresní město na jihu polského Dolnoslezského vojvodství, centrum současného okresu Kladsko a historického Kladského hrabství. | Video: Deník/ Regina Hellová

Historie Kladska, které má zhruba 26 tisíc obyvatel, přesahuje tisíc let. Své stopy zde zanechali Češi, Němci a Poláci. Tyto tři kultury ovlivnily rozvoj města, jeho ekonomický a společenský život a také jeho podobu a charakter. Současné Kladsko nabízí tolik atrakcí, že si zde každý najde to své.

Jiný svět kousek od hranic: Lázně Kudowa okouzlí nejen barevnou záplavou květin

Například příznivce vojenské historie zaujme zdejší tvrz. Kromě prohlídky samotné pevnosti stojí za to vyhradit si čas i na vstup do podzemních chodeb. V centru samotného města můžete obdivovat architekturu, historické městské domy, několik kostelů i gotický most s několika sochami, který připomíná pražský Karlův most. Tento má na délku 53 metrů a asi 6 metrů na šířku. Na obou stranách podél mostu je masivní zábradlí, které pokrývají kamenné parapety. V průběhu staletí byl most mnohokrát posilován a obnovován. Měl také dvě brány. Horní brána zastávala funkci bašty a utvářela celek s městskými hradbami. Dolní mostní brána neplnila obrannou funkci. Šlo spíše o závoru zavíranou na noc. Nakonec byly obě brány rozebrány během demolice městských hradeb.

Dinopark v Karlówě: cestu do pravěku můžete zažít nedaleko česko-polských hranic

Za návštěvu v Kladsku stojí rozhodně také park miniatur Minieuroland. Je jediným svého druhu v Polsku, který nabízí nejen množství miniatur s krásnou architekturou, ale i zelení porostlé prostory tvořící arboretum. Na území o rozloze 20 km² vznikla zcela ojedinělá zahrada, v níž se nachází více než tisíc stromů a keřů z těch nejlepších zahradnictví v Polsku, Belgii a Nizozemí. Najdete zde desítky maket četných objektů vysoké architektonické či historické úrovně, jako je například šikmá věž v Pise, Pražský orloj, Eiffelova věž, palácový komplex Zwinger, pařížský Vítězný oblouk a řadu dalších známých pamětihodností.