Voliči stojící ve stometrových frontách a uzavření volebních místností třeba i dlouho po půlnoci. I takovou podobu měly nedělní volby u našich severních sousedů, které doprovázela i rekordně vysoká účast. Ta přesáhla 73 % a to v pondělí po 18. hodině dosud nebyly spočítány všechny volební okrsky. Někde se dokonce kvůli velkému zájmu voličů volilo i hodiny po oficiálním uzavření volebních místností ve 21 hodin.

Nejdelší volební fronta - ve volebním okrsku Jagodno ve Wrocławi lidé čekali v noci z neděle na pondělí šest hodin, než se dostali do volební místnosti. | Foto: Tomasz Pietrzyk/Agencja Wyborcza.pl

Například ve volebním okrsku Jagodno ve Wrocławi odevzdal svůj hlas poslední volič až tři hodiny po půlnoci. Jak v pondělí uvedl zpravodajský server dziennik.pl, tak ještě před půlnocí stála před volební místností fronta dlouhá přes 400 metrů, kterou tvořilo několik stovek voličů čekajících na možnost vložit do urny svůj hlas. Někteří voliči stáli ve frontě přes šest hodin a obyvatelé okolních domů jim nosili v noci teplé nápoje. Hlasovat měl právo totiž každý volič, který se postavil do fronty před uzavřením volebních místností ve 21 hodin. Nikomu komise totiž nemohla říct, že přišel pozdě a hlasovat už nebude moci.

Volební místnosti se uzavřely a začalo sčítání hlasů. Průběžné výsledky sice poslaly v celostátním měřítku na první místo dosud vládnoucí konzervativní stranu Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského (zatím více než 37 % hlasů), ale v obou okresech sousedících s Náchodskem (Powiat kłodzki a Powiat wałbrzyski) zvítězila celkem přesvědčivě Občanská platforma (PO) Donalda Tuska.

V blízkém příhraničí se nejpilněji volilo v lázeňských městech - Kudowa, Duszniki a Polanica. Pro zajímavost uvádíme porovnání nedělní volební účasti do Sejmu některých polských měst, které jsou partnerskými protějšky českých sídlech v našem regionu. U polských měst je aktuální účast nedělních voleb, u českých jsou výsledky voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021. Některá města na obou stranách hranice mají více partnerských měst ze sousedního státu. V infobloku je vidět, že k posledním volbám přistoupili polští voliči ve většině srovnání zodpovědněji než ti čeští před dvěma roky. To byla volební účast v Česku 65,43 %.

Volební účast v partnerských městech:

Wrocław - 81,39 %, Wałbrzych - 68,90 % Hradec Králové - 69,96 %

Kudowa-Zdrój - 74,60 %, Kłodzko - 69,74 % Náchod - 66,35 %

Duszniki-Zdrój - 74,09 % Nové Město n. M. - 71,32 %

Strzelin - 73,94 % Trutnov - 64,86 %

Polanica-Zdrój - 73,63 % Česká Skalice - 65,73 %

Ząbkowice Śląskie - 69,44 % Červený Kostelec - 70,03 %

Bielawa - 67,60 % Hronov - 67,40 %, Kostelec nad Orlicí - 67,05 %

Mieroszów - 65,20 % Meziměstí - 60,39 %

Bardo - 65,07 %, Szczytna - 69,06 % Česká Skalice - 65,73 %

Nowa Ruda - 64,48 % Broumov - 56,27 %

Ziębice - 62,07 % Jaroměř - 59,04 %

Radków - 62,01 %, Piława Górna - 64,39 % Dobruška - 70,09 %