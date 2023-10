Benzin a nafta za jednotnou cenu 32,90 koruny za litr šokovala a vzápětí zalarmovala řidiče projíždějící první říjnovou neděli kolem benzinky Orlen v Náchodě. Na mezinárodní silnici se tvořily fronty, některé zavazadlové prostory skrývaly velkoobjemové kanystry. Natankovat každý litr o sedm korun levněji než na jiných čerpačkách bylo velkým lákadlem. Ti, co to ale včera prošvihli, mají už dnes smůlu. Ceny se na benzince opět vrátily k hranici téměř 40 korun za litr.

Polské ceny benzinu v Česku? Jen na jeden den. Orlen v příhraničí zase zdražil | Video: Jiří Řezník

„Tak to je mazec. Dotankuju a jedu domů ještě pro druhé auto,“ díval se řidič v baseballové čepici s potěšením na displej stojanu, kde mu cena za natankovaný natural naskakuje pomaleji, než je zvyklý. A není sám. U všech stojanů náchodského Orlenu plno a fronta se táhne až na páteřní komunikaci vedoucí směrem na hraniční přechod. Právě tam totiž většinou míří motoristé, kteří chtějí u našich severních sousedů nějakou tu stokorunu při tankování ušetřit. V neděli ale za čáru ani nemuseli.

Poslední čerpací stanice před hraničním přechodem do Polska už nějaký čas patří pod správu polského koncernu Orlen. A ten se první říjnovou neděli rozhodl čelit nájezdům českých řidičů na benzinky na druhé straně hranice radikálním krokem - zlevnil na jeden den pohonné hmoty v podstatě na úroveň domácích cen.

Češi „vycucli" severní sousedy až na dno

Důvod byl prostý - během posledních zářijových dní Češi s ohledem na tuzemské ceny PHM brali zahraniční čerpací stanice ztečí tak intenzivně, že naše severní sousedy „vycucli“ až na dno. Zejména síť Orlen, jejíž ceny patří dlouhodobě k nejvstřícnějším, musela na stojany lepit cedule s nápisem „Przepraszamy, awaria dystrybutora“ - Omlouváme se, výpadek distribuce.

Polské stojany hlásily, že jsou na dně.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

To Deníku v podstatě potvrdil František Molík z Krajské hospodářské komory KHK, který se Polskem dlouhodobě zabývá. „Co vím z polských zdrojů, tak Češi vykoupili v celém v polském pohraničí téměř všechny pohonné hmoty. Začalo to už svátkem 28. září, kdy se česko-polská hranice v některých momentech zablokovala pod náporem automobilů mířících na nákupy. To ještě doznívalo v pátek. A samozřejmě když viděli cenu pohonných hmot od 5,99 do 6,15 zlotého, tak téměř všichni doplnili nádrže na maximum,“ popsal situaci Molík.

Mnozí ale odjížděli s nepořízenou. Prázdné zásobníky měla jak stanice Shell, tak i oba Orleny na hranicích. „Čekáme na cisternu, benzin bude tak za dvě hodiny,“ reagovala obsluha na dotaz, proč z tankovací pistole neukápne ani kapka naturalu.

Právě Orlen nestíhal zásobovat svoje polské čerpací stanice, tak se rozhodl v neděli eliminovat nájezd Čechů do Polska vskutku originálním způsobem. „Aby Češi nejezdili vykupovat polským motoristům benzin a naftu, tak se rozhodli na jeden den zlevnit pohonné hmoty na stejnou cenu v Česku, aby stihli dozásobit své benzinky v Polsku,“ vysvětlil František Molík drastický pokles ceny u příhraničních čerpacích stanic spadajících pod křídla Orlenu.

Včerejší ceny už neplatí

Co bylo ale včera, tak dnes už neplatilo. Podzemní nádrže čerpacích stanic v Polsku se už stačily opět naplnit a Orlen po nedělním výrazném zlevnění vrátil ceny benzinu a nafty přibližně na původní úroveň. Cena se začala zvyšovat už v neděli večer a v pondělí se opět přiblížila k psychologické hranici 40 korun - benzin za 38,30 koruny za litr a nafta za 39,20 koruny za litr. A tak zatímco v neděli se česká pobočka Orlenu v Náchodě nezastavila, tak dnes už opět žádné fronty u stojanů nebyly.

Za levným benzinem se proto musí motoristé opět vypravit za hranice. Čerpací stanice Orlenu, které jsou těsně za hraničním přechodem, aktuálně prodávají benzin i naftu za 5,99 zlotého za litr, což je při kurzu 5,41 korun za jeden zlotý v přepočtu přibližně za 32,40 koruny za litr.

Podle některých polských medií má nynější situace okolo nízkých cen paliv souvislost s blížícími se parlamentními volbami, které se konají 15. října. Dosavadní vládní strana Jaroslawa Kaczyńského (Právo a spravedlnost) si podle listu Gazeta Wyborcza chce předvolebním dárkem v podobě levných pohonných hmot získat a udržet voličské sympatie. A tento předvolební dárek je vítaným i pro české motoristy. Jaká bude situace s cenou paliv na polském trhu po volbách, se uvidí už za dva týdny.

Deník se pokusil získat i stanovisko k celé situaci od společnosti Orlen Unipetrol. Na zaslané otázky, kterými jsme chtěli získat oficiální odpovědi, proč došlo k náhlému zlevnění pohonných hmot a jejímu opakovanému skokovému navýšení, ale tisková mluvčí Lada Gadas odpověděla jen jednou strohou větou: „Jediné naše vyjádření je toto: Ceny a jejich vývoj nebudeme komentovat.“