Kolemjdoucím se naskýtá několik obrazů, které tvoří 21 postav - kromě klasického koledování či útěku před koledníkem na strom, jsou to dva kozlíci, kteří dali před pomlázkou přednost fotbalovému míči, jeden plete pomlázky a hotové dává do nůše na zádech, další rozjuchaný koledník se houpe na větvi (a to pil jen malino-limetkové nealko).