S žádostí o pomoc při pátrání se proto policisté obrací na širokou veřejnost. Kdo si ženy všimne, nebo by mohl poskytnout o ní jakoukoliv informaci, ať zavolá na linku 158, nebo se dostaví na jakoukoliv policejní služebnu. Bližší informace a fotografie zde . Pokud je odkaz nefunkční, pátrání bylo odvoláno.

Žena odešla z domu již několikrát, ale dříve se vždy po 2 až 3 dnech sama vrátila. Jelikož její nepřítomnost je tentokrát vícedenní, rodina nahlásila její pohřešování. V době odchodu měla na hlavě paruku s hnědými vlasy, jinak má vlasy krátké a světle hnědé. Policisté prověřili její oblíbená místa, blízké příbuzné, přátele, zdravotnická zařízení, ale bohužel ji do současné doby nenašli.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.