Každoroční platba za svoz odpadu v Náchodě brzo nabude splatnosti. Lidé ji musí uhradit do 30. září. Vyhláška stanovuje základní sazbu místního poplatku za komunální odpad pro rok 2024 na částku 900 korun za osobu.

Jak poplatek uhradit?

na účet města č. 325873299/0300

VARIABILNÍ SYMBOL: rodné číslo poplatníka

(platba za každou osobu zvlášť)

SPECIFICKÝ SYMBOL: popisné číslo domu

nebo hotově na Městském úřadu v Náchodě na adrese Němcové 2020 (vedle polikliniky) - v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v pátek od 8:00 do 11:00 hodin.



Kolik budete platit?

do 30. 9. 2024 - 900 Kč/os.

osoby, které do 31. 12. 2023 dosáhly věku 60 let - 650 Kč/os.



Podrobnosti ohledně osvobození a úlev od poplatku najdete na tomto odkazu, kde je zveřejněno kompletní znění.