S obálkou vyrazil k volební urně do ZŠ Plhov i pořadatel charitativních akcí a soutěže Muž roku David Novotný. „Přijel jsem speciálně kvůli volbám z Prahy, protože si myslím, že by nejen ke komunálním či k parlamentním, ale i ke krajským volbám měl jít každý,“ říká 40lety volič, kterého jako Náchoďáka zajímá, co kraj dělá a jak investuje v jeho rodném regionu.“

Vhodit do schránky obálku s volebním lístkem nebyl pro Davida Novotného žádný problém. Kvůli současné situaci má vrásky na čele z jiných nástrah, které necelé tři týdny před soutěží Muž roku 2020 musí řešit. | Foto: Deník/ Regina Hellová

Stejně jako všichni ostatní voliči i on vnímal jinou podobu voleb. „Bylo to zvláštní… S rouškou na obličeji, stát v odstupu před komisí, dezinfekce… Necítil jsem se úplně svobodně jako při standardních volbách, ale chápu situaci, že jde hlavně o bezpečnost a je to zcela v pořádku,“ říká, že by na současné vládnoucí koalici nic neměnil. „Znají podmínky v městech a obcích, takže by mohli pokračovat v započaté práci,“ netouží po změně.