Náchodsko - O tom, koho budou volit poslanci a senátor z náchodského regionu, jsme čtenáře informovali již minulý týden ve středu. Zrekapitulujme si tedy situci, do voleb zbývají pouze dva dny.

Jan Švejnar a Václav Klaus | Foto: DENÍK

Poslankyně Soňa Marková (KSČM) vidí budoucnost našeho státu v nové krvi. „Volit budu Jana Švejnara. K osobě Václava Klause mám několik výhrad, které se týkají jak jeho názorů, tak i jeho arogance,“ uvedla Marková.



Názor senátora Perta Pakosty (ODS) na volbu prezidenta České republiky v minulém článku chyběl. Byl totiž v cizině a spojit se nám s ním podařilo až po uzávěrce novin. „Myslím si, že Václav Klaus je ideálním kandidátem na tento post. Prokázal, že je hoden důvěry,“ říká senátor.



„Jsem jednoznačně pro Václava Klause,“ informovala nás poslankyně Zdeňka Horníková (ODS), „budu ho volit, protože prezidentský úřad vykonával pět let zodpovědně a důstojně. To se ostatně odráží i v průzkumech veřejného mínění.“ Podle poslankyně Horníkové má Václav Klaus široký politický a společenský přehled, stále se sebevzdělává a udržuje se v dobré fyzické kondici. „Ale především budu volit Václava Klause proto, že s naší zemí od počátku nové cesty, kterou jsme v roce 1989 nastoupili, spojil svůj profesní i osobní život. Nevidím lepšího kandidáta.“ Také si myslí, že poslanci by svůj názor na volbu neměli tajit. „Zvolili je občané a měli by se tedy s nimi o svůj názor podělit,“ dodává Horníková.

Koho volí nám nechtějí prozradit

Spojili jsme se také s poslancem Jiřím Hanušem (KDU–ČSL). Ten ještě v součané době neví, zda dá svůj hlas Janu Švejnarovi nebo Václavu Klausovi. „Zatím jsem se ještě nerozhodl. Koho budu volit je mé svobodné rozhodnutí a počkám si až přijde chvíle volby, tedy pátek.“

Názor poslance Evžena Snítilého (ČSSD) na oba prezidentské kandidáty a jejich volbu se nám bohužel také nepodařilo získat. Volbu si nechá pro sebe stejně jako Jiří Hanuš. „Nevidím důvod svěřovat se se svým rozhodnutím. Budu volit v souladu s ústavou,“ říká Snítilý.