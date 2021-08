V celkem čtrnácti místnostech se návštěvníkům poodhalí tajemství životních osudů jednoho z nejvýznamnějšího, byť často opomíjeného šlechtického rodu. Návštěvníci také jistě ocení bohatost a rozmanitost dochovaného původního kmenového mobiliáře, který byl dosud uložen v depozitářích.

Prezentace nového prohlídkového okruhu byla i premiéra pro kastelánku Ivu Bártovou. „Zatím nebylo na kom si to vyzkoušet,“ usmívá se po první prohlídce. „Reakce byly veskrze pozitivní. Návštěvníci ocenili, že exponáty, které byly dlouhé roky skryty zrakům veřejnosti v depozitářích, jsme vynesli na světlo – přeneseně i doslova,“ dodává kastelánka, a prozrazuje, že finální podoba prohlídkové trasy se musela mírně odklonit od původních představ. „Začali jsme s určitou ideou, ale jakmile jsme se pustili do instalace přímo na místě, tak některé okolnosti nás zarazily. Museli jsme vymyslet jiné kompozice skupin nábytku, protože se nám tam podle našich představ nevešly. Také jsme zjistili, že bude lepší otočit směr prohlídkové trasy. Myslím ale, že se nám to všechno podařilo skloubit a snad to návštěvníci ocení,“ věří Iva Bártová.

V posledním roce probíhala v Územní památkové správě Sychrov poměrně zásadní obměna kastelánů, která se týkala i Náchoda, kam v dubnu letošního roku přišla kastelánka Iva Bártová.

„Myslím si, že ta volba byla šťastná. Jsem ráda, že došlo k takovéto obměně, která přináší novou mladou krev a nový pohled na věc. Asi neříkám nic nového, že jsme měli tak trochu pocit, že se na náchodském zámku trochu zastavil čas. Instalace, z nichž jedna sahala až do 70. let, přímo volaly po změně,“ ocenila generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková elán nové kastelánky a lidí kolem ní, kteří se zasloužili o otevření nového prohlídkového okruhu. Ten navazuje na reinstalovaný okruh Zámek za Piccolominiů, který byl veřejnosti představen v červnu.

Zámek Náchod



Původně gotický hrad založený v polovině 13. století se díky renesančním a barokním přestavbám rozrostl v rozsáhlý stavební komplex o pěti nádvořích. Návštěvníci mohou obdivovat středověkou věž, sklepení, renesanční arkády či barokní portály. Mezi nejvýznamnější majitele Náchoda patřili Smiřičtí ze Smiřic, italský rod Piccolominiů, Kuronští a německý knížecí rod Schaumburg-Lippe. Více na www.zamek-nachod.cz

„I díky těmto aktivitám se zámek stal jedním z hlavních turistických cílů regionu a já doufám, že v dalších letech bude jeho obliba dále narůstat,“ věří Naďa Goryczková.

Nový prohlídkový okruh reflektuje působení rodu Schaumburg-Lippe ve druhé polovině 19. století na náchodském panství. To roku 1842 zakoupil kníže Jiří Vilém Schaumburg-Lippe za 2 500 000 zlatých pro svého druhorozeného syna Viléma Karla Augusta. Sňatkem Vilémova syna Bedřicha s dánskou princeznou Luisou došlo v závěru 19. století k opětovnému spříznění rodu s dánskou královskou rodinou. Tato německá knížata na Náchodě vládla až do konce 2. světové války. 21. června 1945 jim byl všechen majetek zkonfiskován a přešel do vlastnictví státu.

„Jsem velice rád, že se v našich objektech v poslední době objevují prohlídkové trasy, které jsou věnovány šlechtickým rodům, s nimiž byla spojena historie v tom posledním období, v době do konce druhé světové války. Ty rody byly bohužel často opomíjeny, v minulém režimu to bylo samozřejmě úmyslné,“ připomněl ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově Miloš Kadlec.

Do budoucna se v rámci tohoto nového okruhu počítá s výmalbou západního křídla a chodeb, zajištěním zastínění a také instalací prezentace Schaumburgy získaných řádů, mincí a vyznamenání. Toto doplnění by bylo novinkou pro sezonu 2022.

Autorem libreta nové trasy je kurátor z Územní památkové správy na Sychrově Petr Ťažký. Zajímavostí je, že při tvorbě libreta a následné instalaci tvůrci prohlídkového okruhu vycházeli z historických dobových fotografií, inventářů a zápisků Jiřího Gutha-Jarkovského.

„Návštěvníky zavedeme do knížecího apartmá Viléma Karla Augusta a jeho ženy Bathildis Amalgunde, ale také do pokojů jejich osmi dětí, denní místnosti služebnictva či do pokoje Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského, hlavního spojovacího prvku rodinných osudů,“ připomíná kastelánka, že právě na náchodském zámku Jiří Guth-Jarkovský započal po studiích svou kariéru – a to jako vychovatel knížecích dětí. „Své nově nabité znalosti a zkušenosti posléze zúročil jako překladatel, spisovatel i jako uznávaný odborník na etiketu a vhodné chování.“