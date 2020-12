Ti na poslední chvíli před dvoudenním zavřením všech obchodů plnili nákupní košíky zejména jídlem. Někteří ale vědomi toho, že opatření proti epidemii covidu-19 v Česku od neděle 27. prosince opět zpřísní k nejvyššímu pátému stupni protiepidemického systému PES, kupovali i průmyslové zboží, které se nebude od příštího týdne moci prodávat.

"Ani bych se sem dneska už nehnal, ale potřebuju nové pantofle a nevím, jestli mi je Ježíšek pod stromek nadělí," usmívá se starší muž a hledá svoji velikost. "Nevím jak to bude po víkendu, jestli se to zavře, tak ať nevejdu do nového roku v prošlapané bačkoře," odchází s vozíkem dál do útrob obchodu.

Jeho obava byla správná. "Velké řetězce nebudou moci prodávat to, co nepatří k artiklům, které jsou vyjmenované a nezbytně potřebné," zaznělo z ministerstva zdravotnictví.

Prodejce kaprů už dneska příliš velkou tržbu nezaznamenal. "Pár lidí si ještě pro rybu přišlo, ale většinou už mají nakoupeno z předchozích dní," chystal se zavřít svůj venkovní stánek.

Pátý stupeň PES znamená oproti čtvrté úrovni omezení shromažďování ze šesti osob na dvě a prodloužení zákazu nočního vycházení o dvě hodiny na dobu od 21:00 do 04:59. Ve stejnou dobu musí být také zavřená výdejní okénka restaurací. Úředníci by měli v pátém stupni pracovat hlavně z domova a vyřizovat jen nezbytnou agendu. Osobně docházet budou po vánočních prázdninách do škol jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, otevřené mají pak zůstat už pouze mateřské a speciální školy. Platnost přísnějších je zatím nastavena do 10. ledna, kabinet se předtím sejde a vyhodnotí, zda budou dál potřeba.