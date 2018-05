Posledním zvoněním v Náchodě vzkázali Babišovi, že vypršel jeho čas

Náchod - Téměř stovka lidí se v úterý sešla v centru Náchoda, aby při demonstraci "Poslední zvonění" dala najevo svůj nesouhlas s aktuální politikou v nejvyšších patrech.

Stalo se tak přesně týden poté, co se zhruba tři desítky účastníků se zlepenými ústy zúčastnily němého protestu proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi. Rozhodli se tak originálním způsobem protestovat proti Babišovu “mlčení” k otázkám veřejnosti.



Tentokrát už ale lidé nemlčeli, přišlo jich přibližně třikrát více než před týdnem a byli hodně slyšet - v rukou měli kuchyňské poklice, do hrnců tloukli kvedlačkami, foukali do píšťalek, fléten či trubek, bubnovali na bubínky…



Po krátkém zahájení u morového sloupu, kdy poukázali na zápory premiéra v demisi a vyslovili se proti alarmujicí podpoře extremismu a KSČM, se hlasitý průvod s transparenty v rukou vydal na krátkou cestu centrem města, při které demonstranty podporovali i další lidé. Cestou měli protestující zastávky s projevy, v nichž mimo jiné zazněl odkaz TGM o mravnosti v osobním životě jako předpokladu pro politiku.

Rovněž se četl otevřený dopis polistopadového ministra obrany Luboše Dobrovského, který odmítl převzít ocenění od Bezpečnostní rady státu z rukou "…nemužného člověka, který odmítá respektovt soudní rozsudek, jímž je potvrzeno jeho udavčaství…" , jak vidí někdejší disident Andreje Babiše.



Vlna protestů vyvrcholí příští týden opět v úterý 5. června v 18 hodin na hlavní demonstraci nazvné "Jednou provždy", kdy vyzvou premiéra v demisi Babiše k odstoupení.