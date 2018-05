Posnídejte férově a ochutnejte lokální i fairtradové dobroty

Náchodsko - Při příležitosti Světového dne pro fair trade, což je svátek, který slaví druhou květnovou sobotu tisíce lidí na celém světě, se 12. května uskuteční hned několik happeningů.

Piknik Férová snídaně se koná na mnoha místech České republiky. Ilustrační foto.Foto: Barbora Jasanská

Na „Férovou snídani“ zve například Středisko volného času Déčko v Náchodě. Posnídat můžete od 10 hodin v zahradě, v případě deštivého počasí budou zajištěné náhradní prostory. Odpoledne pak můžete zavítat do kavárny Láry Fáry v Náchodě, kde se od 15 hodin uskuteční soutěž Pochlub se svou buchtou. Ta je vyhlášena pro všechny zájemce ve dvou kategoriích s vlastnoručně vyrobeným moučníkem s použitím alespoň jedné fairtradové ingredience. Výrobky ohodnotí všichni přítomní a tvůrci těch nejchutnějších získají ceny.

„Přijďte s námi férově posnídat! Chcete vědět, co to znamená? Vezměte rodinu a přátele, sbalte dobroty vyrobené z místních nebo fairtradových surovin a vydejte se v sobotu 12. května od 10 do 12 hodin do Kuželníku u Panského hostince,“ zvou další organizátoři do Ratibořic. Férové výrobky můžete na místě ochutnat i zakoupit.

Piknikový happening se chystá i v 8.30 hodin v Pellyho parku v Polici nad Metují. „Snídat budeme za každého počasí. Na místě bude možné ochutnat regionální suroviny a produkty i nakoupit přírodní kosmetiku,“ slibují tamní organizátoři. Stačí prý vzít rodinu nebo partu kamarádů a do košíku si přibalit lokální a fairtradové dobroty. „Nezapomeňte přibalit deku nebo něco jiného na sezení. Akce je spojena s bazárkem a blešákem – přineste nepotřebné věci a pošlete je dál!“ vzkazují z Police nad Metují.

Fair trade je způsob obchodu, který dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v rozvojových zemích uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Nepřipouští dětskou práci ani nadměrné zatěžování životního prostředí. Při nákupu fairtradových produktů mají lidé jistotu, že pěstitelé dostali zaplacenou takovou cenu, která pokryje náklady na produkci a slušné živobytí.