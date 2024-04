Deratizátoři z Písku kladli nástrahy na sídlištích v Bělovsi, u nemocnice, na Plhově dále na Brance a na Karlově kopci či autobusovém nádraží. „Dále se jednalo o lokality v centru Náchoda, kde je to trochu problém, protože tam je v kanalizaci hodně vody a návnada se dá použít jen ve vytipovaných místech," doplnil Michal Hronek.

Jen pár kroků od jednoho z náchodských paneláků je v trávníků několik děr velikosti mužské pěsti. Deratizátor Josef Batelka nabírá ze svých zásob růžové granule a sype je do děr, kde předpokládá výskyt potkanů. „Těch přípravků na hubení je hodně typů. Pokud bychom sem dali nějaký mohutnější, tak jsou schopni poznat, že pro ně představují nebezpečí a umí ho vynést zase zpět ven na trávu," říká Josef Batelka, že v takových případech pak hrozí, že návnadu může sníst třeba pes.

Zdroj: Jiří Řezník

U dalšího kanálu volí jiný druh návnady, která na první pohled vypadá jak paštika ve střívku. „Je to Hubex L, vhodný do vlhka. Je obalený parafínem a slabým plastem," popisuje Josef Batelka návnadu, kterou přivazuje k provázku. Spuštěním návnady ke dnu kanálu si odměří vhodnou vzdálenost, aby jed neskončil ve vodě, ale zároveň nezůstal zavěšen vysoko mimo potkaní dosah. Druhou část provázku přiváže k víku kanálu, který vrátí na místo a sprejem zelenou barvou nastříká puntík značící, že zde už byla návnada položena.

Pracovníci deratizační firmy Adezin instalovali do kanálů a potkaních nor různé formy jedu, po němž potkan během několika dnů zahyne.Zdroj: Deník/Jiří Řezník

Hustota a dynamika populace volně žijících zvířat je vždy závislá na klimatických podmínkách. Hlavní rozmnožovací období je sice od jara do podzimu, ale populace hlodavců žijících v celoročně vytápěných prostorách vykazují populační přírůstky i v zimních měsících. „Deratizaci dělám přes 30 let a práce máme hodně, po celé republice. Když porovnám současnost s dobou před deseti lety, tak potkanů ke čím dál tím více," upozorňuje na neblahou skutečnost, že pár potkanů může mít ročně až 200 potomků.

Bike trail v Náchodě? Stezka pro horská kola povede Montací a nemá ničit přírodu

Literatura uvádí, že na jednoho obyvatele připadají dva až tři potkani. Ve zhruba 20 tisícovém Náchodě by podle odhadu mohlo v podzemí žít něco mezi 40 až 60 tisíci potkanů a možná i více. Zabránit jejich expanzi mohou sami lidé dodržováním základních hygienických návyků při nakládání s odpady. „V první řadě to je nevyhazovat nespotřebované jídlo do toalety, aby se nedostalo do kanalizace. Rovněž je potřeba dodržovat pořádek u kontejnerových stání. Problém je i krmení toulavých koček na volně přístupných místech, protože to je pro hlodavce pozvánka k prostřenému stolu," vyjmenoval Michal Hronek typické chyby, na které hlodavci čekají.

Dříve se na hubení potkanů používali vysoce toxické návnady, od nichž se už ale upustilo. „Likvidace je humánnější, než před lety. Princip otravy spočívá v tom, že je narušena srážlivost krve. Hlodavec návnadu sežere a výsledek je viditelný až za několik dní, kdy nepozorovaně někde v úkrytu uhynou na vykrvácení," popisuje Josef Batelka. Protože žijí potkani v norách a kanalizacích, není zvykem, aby jim najednou před nos přistála šiška salámu s návnadou. Pozorovatel návnadu ochutná a ostatní vydrží několik hodin sledovat, zda to s ním něco udělalo. Aby se nažralo co nejvíce jedinců, tak se proto používají nástrahy, které působí až po několika dnech.