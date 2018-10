Potvrzeno. Na Viktorce budou točit český Dallas

Obchodní referenti MANAŽER/-KA OBCHODNÍ SÍTĚ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 35000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost Eurona s.r.o., výrobce české, ekologicky šetrné bytové a tělové kosmetiky, hledá do svého týmu nového kolegu/novou kolegyni na pozici "Manažer obchodní sítě"., Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou. Nástup možný ihned., , Náplň práce: komunikace a řešení požadavků zákazníků, školení a prezentace novinek společnosti; školení a prezentace principu MLM poradcům, školení prodejních dovedností; motivování stávajících zákazníků a poradců; předkládání návrhů na rozvoj obchodní sítě; spolupráce s oddělením obchodu, marketingu, nákupu, vývoje a kvality; spolupráce na tvorbě obchodního plánu, reporting, příprava podkladů pro obchodní úsek., , Požadavky: min. středoškolské vzdělání obchodního typu, znalost principu fungování MLM podmínkou; výborné komunikační schopnosti, znalost polštiny výhodou, reprezentativní vystupování; praxe v obchodu na obdobné pozici min. 2 roky, výborné organizační schopnosti; výborná znalost práce na PC (MS Word, MS Excel), iniciativní přístup k vykonávané pozici; ochota se sebevzdělávat a seberealizovat., , Zaměstnanecké výhody: práce v kolektivu v rychle se rozvíjející společnosti; různorodá práce (neupadnete do stereotypu); notebook, mobilní telefon; motivační finanční ohodnocení, možnost výběru náhradního volna za přesčasové hodiny; příspěvek na stravování, příspěvek na firemní oděv; motivační benefity., , Kontakt zasláním životopisu na e-mail: personalni@eurona.cz. Pracoviště: Eurona s.r.o., 549 41 Červený Kostelec. Informace: Jitka Vlasáková, .

Prodavači stavebnin a příbuzného materiálu PRODEJCE/-KYNĚ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč, mzda max. 32000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned., , Náplň práce: příjem a nacenění zboží, kontrola spotřební doby zboží, zadávání položek do firemního systému; vystavuje potřebné doklady - dodací listy k fakturaci (prodejka, dodací list, faktura, převodka výdej); objednání zboží na prodejnu/do skladu; doplňování zboží do regálů, katalogů do stojanů; prodej vybraného zboží zákazníkům podle jejich potřeb a požadavků; poskytnutí odborného poradenství zákazníkům; nabízení doplňkových služeb - odvoz zboží na stavbu; vyřízení reklamací špatně dodaného nebo nekvalitního zboží; administrativní činnosti spojené s chodem prodejny., , Kontakt zasláním životopisu na e-mail: personalni@stamont.eu. Pracoviště: Stamont cz s.r.o. - pracoviště náchod, U Cihelny, č.p. 2052, 547 01 Náchod 1. Informace: Pavla Michálková, +420 497 770 687,+420 775 775 749.