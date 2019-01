Broumovsko - Hned v úvodu roku jsme vás informovali o vlně odporu, která se v našem regionu zvedla proti záměru průzkumu a následné těžby uranu a metanu, a to jako reakce na už realizované průzkumné vrty, jež v Polsku nedaleko státních hranic uskutečnily těžařské firmy.

Legislativa v ČRMinisterstvo životního prostředí se zabývá úpravami legislativy z hlediska zákazu průzkumu nekonvenčních zdrojů a současné nastavení zákona považuje za dostačující. Dle ministerstva situace nevyžaduje úpravu legis-lativy, Horní zákon umožňuje povolení průzkumu pouze v případě, pokud je v souladu se Surovinovou politikou ČR a není v rozporu s jiným veřejným záj-mem, což např. na území se stanoveným stupněm ochrany přírody či ochrany vod (jako je Polická křídová pánev) nelze prolomit.

V polovině ledna se proto v Božanově sešli a nesouhlasnou deklaraci podepsali vedoucí představitelé dobrovolných svazků obcí (DSO) Broumovska i Policka spolu se starosty a zastupiteli dotčených obcí. Ti se společně s přítomnými zástupci občanských iniciativ v česko-polském pohraničí také dohodli na jednotném postupu vedoucímu k ochraně zdejších unikátních zdrojů podzemních vod. Ze svého středu vybrali i vyjednávací tým, který pověřili vedením dalších jednání směřujících k vyřešení této záležitosti.

„Dalším navazujícím a nezbytným krokem v této věci je jednání vyjednávacího týmu s ministrem životního prostředí," upřesnil poslanec a starosta Náchoda Jan Birke.

Hlavním tématem jednání zástupců obcí s ministrem životního prostředí ČR Richardem Brabcem, uskutečněného minulý čtvrtek, tedy 17. března, byly dopady průzkumu a těžby v Polsku na kvalitu podzemních vod v Polické křídové pánvi.

S ministrem Brabcem v jeho pražském sídle minulý týden jednal z pověření některých dalších starostů v našem regionu vyjednávací tým ve složení Jan Birke (Náchod), Jaroslav Bitnar (Broumov), Miroslav Vlasák (Žacléř), Jiří Škop (Police nad Metují) a Karel Rejchrt (Božanov). Schůzky se za Koalici STOP HF zúčastnil i Jiří Malík.

Informace i legislativa zvlášť

Ministr Brabec po vyslechnutí jejich zprávy navrhl postup, při němž se problém rozdělí do dvou rovin. Tou první je jednání s polskou stranou o možnostech vzájemného sdílení informací a tou druhou rovina legislativní, tedy současný postoj vlády a ministerstva životního prostředí k průzkumu a těžbě v České republice.

„Bude třeba vyvíjet neustálý tlak na polskou stranu ohledně respektu k životnímu prostředí v České republice a omezovat snahy na polské straně realizovat záměry, které by mohly ohrožovat životní prostředí na straně české, a u činností, které již tento dopad mají jednat s polskou stranou o zmírňování dopadů", uvedl během jednání Richard Brabec.

Jednání na mezivládní úrovni

Ministr se dále zmínil, že se připravuje jednání na úrovni vlád České republiky a Polské republiky, kde životní prostředí bude jednou z hlavních otázek: „Předpokládám, že dojde k podpisu společného vládního memoranda k otázkám životního prostředí, neboť i polská strana hodlá řešit některé problematické projekty na české straně hranice, které mají dopad do Polska."

Ministr pak také přislíbil pomoc a trvalý zájem o řešení těchto otázek. Všechny ještě ujistil, že nyní nehrozí vydání žádného kladného povolení pro těžaře, neboť by se to příčilo nejen zákonu, ale i programovému prohlášení vlády. Uvedl rovněž, že v brzké době osobně zavítá do CHKO Broumovsko a během návštěvy by mohla proběhnout i schůzka se starosty obcí.

Pod drobnohledem Evropské unie (EU)

Na setkání se diskutovalo i o přeshraničních dopadech těžby uhlí v Polsku, která je již pod drobnohledem Evropské komise. Starosta Žacléře a současně zástupce ředitele Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r.o. Miroslav Vlasák navrhl možnost zapojení tohoto sdružení do jednání mezi českou a polskou stranou.

„Připravuje se založení pracovní skupiny k životnímu prostředí, které by mělo napomoci získávání informací," dodal Vlasák.

Smlouvy mezi obcemi se asi změní

Z další diskuze v rámci tohoto setkání vyplynuly i požadavky především na zajištění vzájemné informovanosti. Starostové proto zvažují úpravy stávajících partnerských smluv mezi obcemi, které by mohly být rozšířeny o povinnost vzájemné informovanosti o záměrech ovlivňujících životního prostředí.

Na schůzce rovněž padlo, že Koalice STOP HF nadále trvá na provedení legislativní změny, například novelou Horního zákona. Ohledně přeshraničního hodnocení vlivu na životní prostředí Koalice navrhuje, aby byla přijata nová mezinárodní legislativa na celém území EU, která v případech možného ovlivnění druhé země může tato podat návrh na provedení přeshraničního procesu EIA nejen na těžební činnost, ale i na průzkumné geologické i geofyzikální práce.

„Účast v řízení by pak byla umožněna všem obcím, které o to projeví zájem, i nevládním organizacím sousedních zemí dotčeného regionu," uvedl na jednání za Koalici STOP HF Jiří Malík.