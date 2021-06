/FOTOGALERIE/ Hustý černý kouř, který v úterý večer začal stoupat nad areálem Veby v Broumově-Olivětíně, nevěstil pro textilku nic dobrého. Požár se naštěstí díky zásahu desítce hasičských jednotek nerozšířil do výrobních hal, kde by způsobil nedozírné škody. Ty i tak dosáhly odhadem 15 milionů korun. Včera dopoledne vyšetřovatelé stanovili nejpravděpodobnější příčinu vzniku požáru: netěsnost na technologii ohřevu topného oleje.

V areálu textilní firmy Veba začalo kolem 19. hodiny hořet v kotelně. Hasiči zabránili tomu, aby se požár nerozšířil do dalších prostor textilky. | Foto: Deník/Jiří Řezník

Hasiči po příjezdu na místo průzkumem a rozhovorem se zaměstnanci firmy zjistili, že se zřejmě jedná o požár kotelny přistavené k výrobní hale. V kotelně se nacházela nejenom technologie, ale také velké množství topného oleje. "Byl tam kotel a tomu údajně křápnul jistič a začalo to bouchat. No a je tu i sklad chemikálií a olejů, tak to blaflo," tipoval znalec prostředí při pohledu na hustý dým, který z černé barvy přecházel v šedivou a nažloutlou.