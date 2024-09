ŘIDIČ / ŘIDIČKA NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU Pracovní poměr na dobu neurčitou, pružná pracovní doba. Nástup možný ihned. Pozice je vhodná i pro absolventy/absolventky. Základní hrubá měsíční mzda OD 35.000 Kč DO - dle dohody a zkušeností. Náplň práce: účast na stavebních zakázkách po celé ČR; základní údržba, oprava a servis nákladních vozidel, popř. stavebních strojů. Požadavky: řidičský průkaz sk. C, vítaná sk. E; profesní průkaz - možnost doplnění či obnovení ve firmě; zodpovědnost, samostatnost, práce v kolektivu. Zaměstnanecké výhody: stálá práce po celý rok, mimořádné odměny ve stavební sezoně, nadstandardní ohodnocení v závislosti na kvalitě odvedené práce, pohodový a přátelský kolektiv, mobilní telefon vč. dat. služeb, 5 týdnů dovolené, zajištění dopravy do zaměstnání, příspěvek na stravu s možností stravování přímo ve firmě, podpora a zajištění dalšího vzdělávání s možností rozšíření kvalifikace. Kontakt - Bc. Kubečková Jitka, tel.: 607 913 024 (od 07:00 hod. do 15:00 hod.), e-mail: kubeckovaj@zba.cz (pro zaslání životopisu). 35 000 Kč

