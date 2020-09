V polovině tohoto týdne skončila obnovená školní docházka pro žáky šesté třídy ZŠ Masarykova v Broumově. Těm covid-19 překazil na začátku roku adaptační pobyt v Teplicích nad Metují.

Děti a roušky. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Kopecká

„Jedna dívenka měla pozitivní test na koronavirus,“ potvrdila dnes (10.9.)dopoledne zástupkyně ředitele Renata Veselá. „Všichni žáci z této třídy nyní zůstanou deset dní doma v karanténě a čekají je testy,“ doplnila. Pozitivní test se promítl i do učitelského sboru a tři vyučující, kteří přišli s třídou nejvíce do styku rovněž zůstávají v karanténě. „Komplikuje nám to výuku, ale s tím se nedá nic dělat,“ dodala Veselá.