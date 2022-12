Zatímco na jedné straně je třeba počítat s omezeními, jiné spoje budou jezdit častěji a trasy vybraných linek se prodlouží, například vlakové spojení ze Dvora Králové nad Labem přes Českou Skalici až do Náchoda. Dobrou zprávou je i to, že zdražovat se nebude.

Cizinec ukradl 140 poklic, hrozí mu až pětiletý pobyt za mřížemi

„Těší mě, že i přes ohromný nárůst nákladů na provoz veřejné dopravy jsme v Královéhradeckém kraji dokázali udržet stejný objem vlakových a autobusových spojů i pro následující rok, a i to bez toho, že bychom museli zdražovat jízdné. Rostoucí počet cestujících ve veřejné dopravě je důležitým faktorem pro její udržitelnost a pro nás je zároveň i motivací pro další zefektivňování jednotlivých spojů především na základě odezvy veřejnosti,“ uvedl královéhradecký hejtman Martin Červíček.

Do změn v jízdních řádech se promítly požadavky cestujících, zástupců obcí, škol či zaměstnavatelů.

„V železniční dopravě se například drobně mění odjezdy vlakových souprav na trase Kolín – Trutnov, přičemž všechny vlaky budou nově projíždět Choťovicemi. U autobusové dopravy například ve spolupráci s Libereckým krajem zavádíme nový koncept dopravy na trase Špindlerův Mlýn – Vrchlabí – Jičín – Praha. Další novinkou je prodloužení trasy u spojení ze Dvora Králové nad Labem do České Skalice, kdy cestující mohou nově pokračovat do Náchoda. Zároveň jsme pro letošní zimní sezonu připravili posílení autobusového spojení z centra Deštného v Orlických horách na Šerlich,“ shrnul změny radní pro oblast dopravy a majetku Václav Řehoř.

Pro zvýšení přehlednosti systému veřejné dopravy a zjednodušení informování cestujících kraj zavedl změny v označení jednotlivých vlakových linek. Každá linka se nově označuje kombinací písmene a čísla. Podobné systémy jsou běžné ve většině ostatních krajů České republiky.

Změny v jízdních řádech vlaků:



Spěšné vlaky linky V41 Trutnov – Kolín budou nově z Kolína odjíždět až v 48. minutu po celé hodině (dosud odjížděly v 42. minutu). Všechny vlaky budou nově projíždět stanici Choťovice, přeprava výpravčích do služby a zpět bude zajištěna formou služebního zastavení vlaků.



Vybrané spěšné vlaky linky V2 Hradec Králové – Letohrad, které dosud jezdily pouze v trase Týniště nad Orlicí – Letohrad a zpět, budou nově vedeny přímo z/do Hradce Králové. Jedná se o Sp 1823 Hradec Králové hl. n. (6.03) – Letohrad (7.27), Sp 1837 Hradec Králové hl. n. (16.03) – Letohrad (17.26), Sp 1822 Letohrad (4.23) – Hradec Králové hl. n. (5.57), Sp 1836 Letohrad (14.35) – Hradec Králové hl. n. (15.57).



Osobní vlak, který v pracovní dny odjížděl z Týniště nad Orlicí v 16.36 do Rychnova nad Kněžnou, bude začínat jízdu až v Častolovicích. Spěšný vlak 1837 proto navíc zastaví v Lípě nad Orlicí a Česticích.



Spěšné vlaky linky V24 Náchod – Choceň budou mít upravené časové polohy z důvodu dalšího postupu prací na koridorovém úseku Choceň – Ústí nad Orlicí. Aby byly zachovány přípoje v Chocni ve směru z Náchoda do Brna a opačně, dojde k následujícím úpravám: z Náchoda budou odjíždět vždy v 21. minutu po celé hodině, z Chocně budou odjíždět zpravidla v 51. minutu po celé hodině (s výjimkou spoje v 18:50). Po ukončení koridorové výluky dojde od 1. 7. 2023 k návratu časových poloh do původního stavu.



Na trati 027 Starkoč – Broumov dochází pouze k dílčím změnám v zastavování vlaků. Téměř všechny vlaky budou nově zastavovat na zastávce Náchod-Běloves, naopak bude zrušeno zastavování v zastávce Bohdašín z důvodu nulového využití.



Pro trať z Chlumce nad Cidlinou do Městce Králové, která dříve nesla označení 062, je nově určeno číslo 028.



Na trati 032 Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov – Svoboda nad Úpou dochází pouze k dílčím změnám v zastavování vlaků na zastávce Suchovršice, kde nově nebudou zastavovat vybrané vlaky, a to z technologických důvodů na straně konstrukce jízdního řádu.



Na trati 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov dochází ke zpravidelnění taktového jízdního řádu spěšných vlaků linky V41 Trutnov – Kolín.



Vlak Os 5732 Trutnov (5.50) – Kunčice nad Labem (6.27) linky V42 bude nově veden až do Vrchlabí.



Poslední vlak linky V51 z Chlumce nad Cidlinou do Staré Paky nově pojede až o hodinu později, z Chlumce nad Cidlinou bude odjíždět ve 21.30 a do Staré Paky přijede v 22.28. Tento spoj bude mít zajištěné přípoje v Chlumci nad Cidlinou (z Prahy a Hradce Králové), Ostroměři (z Hradce Králové a do Jičína) a ve Staré Pace (do Liberce).



Osobní vlaky linky V42 Trutnov – Vrchlabí a V43 Kunčice nad Labem – Vrchlabí budou nově zajišťovány motorovými jednotkami RegioNova.



Na trati 041 Hradec Králové – Jičín – Turnov dochází k úpravě provozního konceptu sezónních vlaků, jejichž křižování bude přesunuto ze stanice Rovensko pod Troskami do stanice Libuň.



Všechny vlaky budou nově zajišťovány třídílnými jednotkami RegioNova namísto dvoudílných. Dojde tak ke zvýšení kapacity souprav.



Na základě požadavku města Trutnova dochází k zavedení městské vlakové linky V44 Trutnov – Libeč, která propojí trutnovské hlavní nádraží, stanici Trutnov střed a zastávku Libeč. Tato linka nabídne celkem 8 párů spojů, které budou v provozu každý pracovní den od 1. 3. 2023.



Trať 044 Kunčice nad Labem – Vrchlabí



Provoz přeshraniční linky D28 Wrocław – Adršpach bude v příští sezóně mírně omezen z důvodu výluky v polském úseku Wałbrzych – Mieroszów. Vlaky proto poprvé vyjedou až 8. června, poslední vlak této linky pak pojede 3. září 2023.



Změny v jízdních řádech autobusů:



Jaroměřsko



Na lince 306 dochází vlivem změny koncepce linky 411 Dvůr Králové nad Labem – Česká Skalice – Náchod k úpravě několika spojů. Spoj, který jezdí ve 13.35 z Jaroměře, bude nově veden pouze do České Skalice, kde je zajištěn přestup na linku 411 směr Náchod. V opačném směru není veden spoj s odjezdem z Náchoda ve 13.35 do Pardubic. Náhrada je zajištěna linkou 411 do České Skalice a dále spojem linky 306 s odjezdem z České Skalice od žel.st. ve 14.10, resp. z náměstí ve 14.14 do Jaroměře.



Dále je zrušen spoj s odjezdem v 11.45 z Hradce Králové přes Jaroměř do Náchoda. Tento spoj je nahrazen v úseku Jaroměř (12.00) – Česká Skalice (12.23) novým spojem s možností přestupu na linku 411 do Náchoda. Rovněž spojení v 11 hodin je zajištěno z Náchoda do Jaroměře s přestupem v České Skalici. Toto opatření souvisí se zajištěním většího počtu spojů linky 411 ze Dvora Králové nad Labem do Náchoda bez nutnosti přestupu v České Skalici.



Na lince 316 dochází s ohledem na dlouhodobé minimální využití ke zrušení spoje v 16.11 z Městce do Jasenné a v 16.34 z Jasenné do Městce.



Broumovsko



Na základě dlouhodobého sledování využití spojů bylo rozhodnuto o omezení 1 pár spojů mezi Broumovem a Policí nad Metují z důvodu kapacitní nadbytečnosti, jedná se o odjezd 4.50 z Broumova (alternativa 4.40 a 5.05) a 15:45 z Police nad Metují (alternativa 15.30 a 16.00).



Náchodsko



Linka 308 se ve směru z Náchoda na Nový Hrádek o víkendu posunuje na odjezdy ve 20. minutu.



Na linkách 300 a 301 mezi Náchodem a Č. Kostelcem dojde k rozdělení posledních spojů mezi trasu přes Zábrodí (linka 301) a H. Radechovou (300) pro zpřehlednění trasování spojů. Na lince 301 navíc školní spoj ze Zábrodí do Č. Kostelce nově zajede přímo na zastávku Č. Kostelec, pošta kvůli zajištění včasnějšího příchodu školáků na vyučování.



Vybrané tři spoje mezi Rtyní v Podkrkonoší a Č. Kostelcem pojedou nově přes H. Kostelec, Bohdašín a Horní Rtyni, čímž se zlepší obslužnost těchto částí měst.



Na linkách 306 a 411 mezi Náchodem a Českou Skalicí dojde k mírnému rozšíření provozu prodloužením a úpravou linky 411 tak, že bude spojení mezi Dvorem Králové n. L. a Náchodem zajištěno více přímými spoji. Rovněž dojde k rozdělení spojů, které obslouží v odpolední špičceVysokov. Cílem bylo to, aby spoje jedoucí z Náchoda na přípoje do Č. Skalice byly mírně urychleny, resp. byla zajištěna jejich včasnost.



Na okružní lince 320 došlo k úpravě vedení některých spojů. Z důvodu nevyužití dopolední pár spojů neobslouží Červenou Horu. Odpoledne po 15. hodině je nově na této lince řešeno tak, že místo v 15.17 vyjede z Č. Skalice směr Žernov spoj až 15.37, získá tak přípoj od vlaku z H. Králové. Spoj dále pojede ze Žernova přes Č. Horu a Bakov do Studnice. Ve Zlíči bude mít zajištěn přípoj od Náchoda jako náhradu za původní spoj v 15.08 z Náchoda do Č. Hory. Ten byl z důvodu odstranění otáčení ve Studnici převeden do běžné trasy linky 302 a v Č. Skalici přímo navazuje dále na linku 421 na Hořičky. Na lince 320 jsou nově také uvedeny zbylé spoje linky 349, která zaniká.



Dobrušsko, Novoměstsko



S ohledem na postup prací na železničním koridoru dochází od prosincových změn také ke změně jízdního řádu na trati 026. Ve směru do Chocně tak dochází k úpravě časových poloh. Dočasné spoje linky 263 s odjezdy z Dobrušky v 6.04, 12.05 a 16.08 tak pozbývají své funkce a budou zrušeny. Místo spoje s odjezdem ve 14.10 do zastávky Opočno, žel. st. pojede nově spoj ve 14.00 do zastávky Opočno, nám., a doplní tak spoje jedoucí ve 13.40 a 14.15.



Vlivem změny grafikonu zároveň dochází o víkendech a státních svátcích ke změně časových poloh na linkách 111 Dobruška – Hradec Králové, 262 Olešnice v Orlických horách – Dobruška, 264 Deštné v Orlických horách – Hradec Králové, 308 Náchod – Nový Hrádek, 331 Deštné v Orlických horách – Nové Město nad Metují, 332 Nový Hrádek – Nové Město nad Metují, do původních časových poloh v uvedeném směru. V opačném směru zůstává časová poloha beze změny, a to do konce června 2023. Od 1. 7. 2023 by se časová poloha víkendových spojů na výše uvedených linkách měla vrátit do původní časové polohy i ve směru „na hory“.