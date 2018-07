Práce na silnicích stále pokračují

Zdravotnictví - Zdravotnictví Dietní specialistka 22 630 Kč

Nutriční asistenti NUTRIČNÍ ASISTENT/-KA. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22630 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou, jednosměnný provoz. Nástup dle dohody., Místo výkonu práce: Náchod., , Požadavky: odborné vzdělání v oboru nutriční výživy, samostatnost, zodpovědnost a spolehlivost., , Zaměstnavatel nabízí: zázemí silné, rozvíjející se, stabilní společnosti; dobré mzdové ohodnocení; zaměstnanecké benefity - 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, benefitní poukázky ve výši až 2.000,- Kč ročně s uplatněním - sport, kultura, rekreace, zdravotnictví, vzdělávání; podporu vzdělávání - specializačního i celoživotního; odměnu až 6.000,- Kč pro stávajícího zaměstnance za získání nového zdravotnického pracovníka do týmu zaměstnavatele; příspěvek na penzijní nebo životní pojištění ve výši až 7.200,- Kč ročně; odměnu 15.000,- Kč při odchodu do starobního důchodu; náhradu výloh při soudním řízení vedeném se zaměstnancem v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele.. Pracoviště: Oblastní nemocnice náchod a.s., Purkyňova, č.p. 446, 547 01 Náchod 1. Informace: Jana Hotmarová, +420 702 017 645,+420 491 601 394.