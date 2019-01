Broumov - Nasekají dříví starým lidem, uklidí okolo jejich domu, pokud nemohou, nebo třeba posečou trávu okolo kostela.

Dobrovolníci v pracovním zápřahu | Foto: DENÍK/ Jiří Mach

150 mladých dobrovolníků bude od dneška až do příští středy pomáhat obyvatelům na Broumovsku. A to zcela zadarmo. Už potřetí se tady uskuteční letní dobrovolnická brigáda SummerJob.

Mladí lidé přijeli do Martínkovic, Otovic, Božanova, Šonova a Křinic a zde budou trávit týden nejen svých letních prázdnin, ale někteří si na to vzali i dovolenou. Program je přitom jednoduchý přes den dobrovolná práce ve prospěch místních obyvatel, večer zábava a kultura. A i když na ně čeká práce, počet účastníků je ze všech tří let rekordní téměř 150 mladých lidí.

Dobrovolníci jsou připraveni vykonávat široké spektrum prací jak na obecním majetku, tak i v domácnostech. „Jsme připraveni pomoci takřka všem, kteří si o naši práci zažádají. Nabízíme pomoc s prací na zahradě, na stavbě, při natírání plotů, nebo vyklizení půd, sklepů či stodol. Nemáme problém se postarat i o technicky náročnější práce," sdělila vedoucí organizačního týmu Kristýna Špaňhelová.

Práci organizátoři projektu SummerJob koordinují s místními úřady. „S dobrovolníky z tohoto projektu jsme udělali v uplynulých dvou letech velmi dobrou zkušenost, a proto se na letošní SummerJob opět velice těším," řekl starosta Otovic Petr Novák. Dodal také, že kromě pracovní pomoci obyvatelé obce kladně hodnotí i otevřenost dobrovolníků a celkovou organizaci akce.

Zájem o akci proto rok od roku roste nejen ze strany obyvatel Broumovska, ale i ze strany dobrovolníků.

„Mile nás překvapilo, že obliba těchto takzvaných „workcampů" mezi mladými rok od roku roste. Letošní kapacitu účastníků jsme zaplnili za prvních osmnáct hodin od začátku přihlašování," dodala Kristýna Špaňhelová.

Mladí dobrovolníci i obyvatelé Broumovska se mohou rovněž těšit i na zajímavý kulturní program. „Letos jsme na SummerJob pozvali například alternativní divadlo, v němž hrají lidé bez domova, s názvem Čtvrtý svět (čtvrtek 2. 7., divadlo Broumov), nebo novinářku Veronikou Sedláčkovou, která si připravila přednášku s diskuzí (sobota 4. 7., Křinice). Nebude chybět ani tradiční fotbalový turnaj, akční odpoledne pro děti a mládež (neděle 5. 7., Martínkovice), nebo večerní tancovačka (pátek 3. 7., Martínkovice). Asi největším vrcholem bude nedělní koncert známé české skupiny Mňága a Žďorp v Otovicích na hřišti," prozradil Pavel Seidl, který má na starosti kulturní program. Jednotlivé programy jsou určeny pro dobrovolníky i pro místní obyvatele, které organizátoři zvou. Vstup na všechny programy je zdarma s možností dobrovolného vstupného.

SummerJob se na Broumovsku letos uskuteční již potřetí. Celkově se jedná o šestý ročník projektu, jehož první tři ročníky proběhly na Manětínsku v Plzeňském kraji. Organizátoři při přípravách spolupracují se starosty jednotlivých obcí. Akci pořádají mladí z Hnutí fokoláre a jejich přátelé. Jelikož se jedná o křesťanské společenství, má celá akce také svůj duchovní rozměr.