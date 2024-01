/FOTO, VIDEO/ Katolické vojsko schované v jeskyních ze zálohy napadlo své protivníky. Válečný ryk, vozová hradba v akci, sténání zraněných a nakonec úprk poražených „křižáků” a radost vítězných husitů vedených slavným slepým hejtmanem. Tak nějak to mohlo vypadat přesně před 600 lety na táhlém návrší výšiny u někdejší velkoskalické tvrze, kterému se dnes říká Koldovka. Anebo také kousek jinde…

Přesně před 600 lety slepý hejtman Žižka zahnal u České Skalice křižáky na úprk | Video: Jiří Řezník

Jméno legendárního husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova zná snad každý, kdo úspěšně absolvoval základní školní docházku. Výrazně méně ale bude těch, kdo vědí, že jeden z posledních polních střetů vojsk pod velením slepého hejtmana Žižky se odehrál u České Skalice. A právě dnes je tomu přesně na den 600 let, kdy se husitské vojsko střetlo s protivníkem v podobě východočeských katolických pánů.

Bitva, o které se toho moc neví

Město Česká Skalice se zapsalo do válečných dějin několikrát. Poprvé to ale bylo právě 6. ledna 1424 v bitvě, o které jsou jen strohé informace - neví se nic o síle vojska, počtu ztrát ba dokonce není ani jisté, kde se odehrála. „Těch údajů je velice málo, písemné prameny prakticky neexistují. Nejdůvěryhodnějším svědectvím jsou nalezené historické artefakty, které jsou uloženy v Muzeu Boženy Němcové,” říká redaktor zpravodaje a českoskalický webmaster Jan Holý. Na dotaz, kde se potyčka odehrála, nemůže jednoznačně odpovědět. „V tom se právě historické prameny rozcházejí. Uvádějí pouze, že se tak stalo na výšině nedaleko tehdejší Skalice. Těch variant se ale nabízí více," upozorňuje, že bitvu jen krátce zmiňují Staré letopisy české, z nichž zřejmě čerpali i další historici, kteří průběh a místo bitvy pouze odhadují.

Potyčku potvrzují nálezy zbytků zbraní

Střetnutí ze 6. ledna 1424 připomínají zejména nalezené autentické artefakty zbraní, které získalo Muzeum Boženy Němcové „Máme tu například kovovou část kopí, která se dochovala. Můžeme zde vidět také různé varianty kovaných typů šipek do kuší. Všechny tyto nálezy pocházejí právě z východní části České Skalice, kde k tomu střetnutí mělo dojít. Je to mezi lesem Dubno a někdejším hradem zvaným Koldovka," říká správce muzejních sbírek Tomáš Vondryska. „Jsou to obdělávané pozemky a hospodáři tyto předměty v minulém století nacházeli na svých polnostech a darovali je k nám do muzea."

Geniální stratég zvítězil i bez zraku

Jak se polní potyčka mohla odehrát popisuje prvorepublikový podplukovník Ubald Kolařík v průvodci po bojištích a vojenských památnostech ČSR z roku 1934. „Proslulý husitský vojevůdce na svém tažení proti straně Opočenských (skupina katolických šlechticů, kteří chystali na Žižku atentát - pozn. red.) přitáhl po levém břehu Úpy od Jaroměře na kopec při jižním okraji města,” popisuje místo, kde se husité před bitvou utábořili. Dnes se zde proto říká na Žižkově kopci a je zde sportovní areál s fotbalovým stadiónem a dalšími hřišti. Jak ale dále Kolařík pokračuje „…z důvodů dosud neznámých pak z tohoto výhodného postavení sestoupil do roviny, kde ho - pravděpodobně v místech nynějšího lesa Dubna - nepřátelé zaskočili, vyrazivše z přirozených krytů v údolí Úpy. Leč geniální slepec slavně zvítězil… “. Tato bitva sice v rušných událostech 15. století zapadla celkem bez ohlasu, ale pro Českou Skalici zůstane navždy památnou díky osobní účasti největšího vojáka našich dějin,” uzavřel své ohlédnutí za potyčkou Ubald Kolařík.

Zdroj: Jiří Řezník