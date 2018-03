Před radnicí se tančilo, zazněly písně Karla Kryla i duněly bubny

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků SKLADNÍK/-ICE - ŘIDIČ/-KA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky. , Požadavky: řidičský průkaz sk. B, C; karta do tachografu, profesní průkaz, fyzická zdatnost, komunikativnost, časová flexibilita., Zaměstnanecké výhody: stravenky, zvláštní prémie, naturální výhody. , Kontakt zasláním životopisu na e-mail: tomas.brandejs@jopeco.cz. Pracoviště: Jopeco spol. s r.o., U Cihelny, č.p. 1751, 547 01 Náchod 1. Informace: Tomáš Brandejs, +420 603 229 848.

Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb OPERÁTOR/-KA VE VÝROBĚ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: OPERÁTOR/-KA VE VÝROBĚ - práce při zpracování masa a masných výrobků, balení výrobků apod., Pracovní poměr na dobu neurčitou, dvousměnný provoz., Nabízené výhody: finanční benefity, možnost ubytování na podnikové ubytovně, nákup výrobků za sníženou cenu, měsíčně taška s výrobky zaměstnavatele, po odpracování tří let penzijní příspěvek, benefity za doporučení nového zaměstnance., Kontakt - Mgr. Belančinová Katarína; tel.: 491 419 418 (PO - PÁ od 06:00 hod. do 14.30 hod.), e-mail: personalni@skalican.cz (zaslání životopisu)., Místo výkonu práce: Zelená 226, Česká Skalice.. Pracoviště: Skaličan a.s., Zelená, č.p. 226, 552 03 Česká Skalice. Informace: Katarína Belančinová, +420 491 419 418(PO-PÁod06:00hod.do14.30hod.).

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků SKLADNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., Pracovní náplň: odpovědnost za správné vychystání materiálů do výroby, realizace příjmu/výdeje materiálů a zboží a zaznamenání do informačního systému, vedení pečlivé evidence ve skladu, provádění pravidelných i mimořádných inventur zboží a materiálu ve skladu, zabezpečování nakládky, vykládky materiálů a zboží na dopravní prostředky. , Požadavky: SOU s výučním listem, fyzická zdatnost, ochota pracovat na 2 směny (odpolední směna cca 1x za 2-3 týdny), oprávnění na VZV velkou výhodou, praxe ve skladovém hospodářství výhodou., Zaměstnavatel nabízí: zajímavou práci se zaměstnaneckými benefity - stravenky, 5 týdnů dovolené, Cafeterie, prémie, teplé nápoje na pracovišti zdarma, školení hrazená zaměstnavatelem, pravidelnou pracovní dobu PO-PÁ, příspěvek na penzijní připojištění., Kontakt - Bc. Bočková Michaela, tel.: 775 892 152 (od 07:00 hod. do 15:30 hod.), e-mail: kariera@halla.cz (zaslání životopisu) nebo osobně na adrese provozovny - Černčická 43, Nové Město nad Metují.. Pracoviště: Halla, a.s. - provozovna, Černčická, č.p. 43, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Michaela Bočková, +420 775 892 152(od07:00hod.do15:30hod.).