Před několika dny uplynulo 42 let od okamžiku, kdy noc 8. prosince 1980 protnuly výstřely na Manhattanu , jež byly osudné Johnu Lennonovi (†40). Jeho památku v lese nad Řezníčkovou roklí u České Skalice připomínána už více než 30 let pomníček. V polovině 80. let se dvojice kamarádů nechala inspirovat Lennonovou zdí na pražské Kampě a rozhodla se vytvořit podobný ostrůvek svobody nad Českou Skalicí. Právě u něj si v sobotu zhruba tři desítky lidí připomněly nejen zpěvákův předčasný odchod, ale i desáté výročí znovuobnovení pomníčku.

Psali jsme před deseti lety:

John Lennon, volný jako pták, má v lese obnovený pomník

„Nebojím se smrti, protože v ni nevěřím. Je to jen přestup z jednoho auta do druhého,“ řekl kdysi John Lennon.

Tehdy však netušil, že do toho druhého auta přesedne předčasně. Když byl 8. prosince roku 1980 zavražděn, bylo mu pouhých 40 let. Před odjezdem na věčnost však zde na Zemi zanechal hlubokou, nejen hudební stopu, a stal se rovněž výrazným symbolem svobody. Proto také před více než třiceti lety díky Mirkovi Zvonařovi pomník vznikl.

Zeď se nepočítá

O památeční místo se dlouhé roky nikdo nestaral, znovuobnoven byl před deseti lety z iniciativy Klubu Konvalinkových umělců a volnomyšlenkářů (KKUV).

Věřte – nevěřte



Přestože ani letos vdova po Johnu Lennonovi nedorazila, stalo se něco neuvěřitelného: KKUV nezahálel a podařilo se mu s Yoko Ono (nebo, jak ji KKUV důvěrně nazývá, Yoko Vono), kterou drtivá většina světa vnímá pouze jako paní Lennonovou, navázat kontakt. Tato dáma, která v únoru příštího roku oslaví 89. narozeniny, poslala ze svého bytu v Dakota House na newyorském Manhattanu, domu, před nímž Lennona zastřelil Marc David Chapman, depeši zásadního významu. „Zdravím všechny Kákáúvéčáky u našeho rodinného pomníku. Ahoj Johne, i když jsem celý život jenom vlastně pořád lítala, od určitého věku se spíše loudám. Proto se KKUV omlouvám, že nepřiletím. Jsem ale velmi potěšena a dojata, že v malém městečku Česká Skalice v České republice, které jsem několik hodin hledala na mapě, stojí pomník jako připomínka mého kluka, s kterým jsem strávila přes deset let manželského života. Nebylo to s ním vždycky lehké, ale to se mnou také ne. Stálo to však za to, zvláště, když jsem Johnovi porodila syna Seana. Vzpomínám si, že se mu John velmi intenzivně věnoval a před spaním, čímž se nevědomě spojil s vaší zemí, mu četl Karafiátovy Broučky. Co jiného také můžete čekat od zásadní postavy skupiny Beatles, že? Můj kluk John už tady dnes není a všechno pohltil nemilosrdný čas. Jsem proto hrdá na KKUV, že pomníkem připomíná tohoto velikána. Jen tak dál kluci!“ uzavřela svou depeši japonská umělkyně Yoko Ono.

Tehdy se při jeho odhalení na pozvánce objevila mnohoslibná informace, že se piety zúčastní i Yoko Ono. „Jeden kamarád má za manželku Japonku a měli jsme to vymyšlené, že při slavnostním odhalení se tam zničehonic objeví. Její příchod bychom nekomentovali, jenom bychom sledovali reakce lidí. Bohužel to nakonec nevyšlo," připomněl deset let starý příběh jeden z iniciátorů znovuobnovení pomníku Sláva Doubek.

Před více než 35 lety v České Skalici vznikl pomník Johna Lennona, který byl přesně před deseti lety z iniciativy Klubu Konvalinkových umělců a volnomyšlenkářů znovuobnoven. Proto se u pomníku uskutečnilo komorní setkání, při kterém zazněly i Lennonovy pZdroj: Deník/Jiří Špreňar

„Stejně jako před deseti lety jsme i nyní doufali, že se této události možná zúčastní Yoko Ono, ale bohužel se ani teď náš sen nesplnil,“ okomentoval Doubek komorní setkání, při kterém v sobotu v podání proslulého písničkáře Grohregina zazněly Lennonovy písně.

Dnes je jasné, že jde o jediný pomník Johna Lennona v republice, protože zprofanovaná Lennonova zeď v Praze, která se stala pouhou turistickou atrakcí, ztratila svůj původní význam a za pomník už nemůže být považována.

KKUV je velmi potěšen skutečností, že za deset let nedošlo k žádnému poškození pomníku, ani lavičky, kterou Johnovi věnoval Jacek z Drajborny. Lavička slouží nejen k posezení a odpočinku s výhledem na pomník, ale i k rozmanitým radovánkám patřícím k životu.

„Přejeme si a budeme rádi, když pomník Johna Lennona zůstane zachován i pro příští generace,“ doplnil Doubek. Jubilejní událost nad Českou Skalicí byla zakončena stále aktuálním citátem Johna Lennona: „Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“

Při znovuodhalení renovovaného pomníku, který vznikl v roce 1986 jako symbol svobody v komunistické diktatuře, Klub Konvalinkových umělců a volnomyšlenkářů napadlo, že by bylo fajn pomník Johna Lennona v kraji Boženy Němcové využít více. Vymysleli proto Stezku Johna Lennona. Procházka turisty zavede k pravděpodobně jedinému Lennonovu pomníku v ČR, který připomíná slavného hudebníka, skladatele a politického aktivistu. Pěší okruh v délce 700 metrů vede po značených turistických trasách. Začátek okruhu je v České Skalici na rozcestí u vstupu do Bažantnice. Vpravo od současné radnice se vydejte dolů k řece Úpě. Po přechodu přes most se dostanete na rozcestí. Dáte se doleva a asi po třiceti metrech vpravo vystoupáte po schodišti do ulice Pod lesem. Na jeho vrcholu se opět dáte doprava a pokračujete k lesu. Od jeho okraje je umístěn pomník Johna Lennona zhruba dvě stě metrů.