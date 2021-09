Účastníci budou společně hledat odpovědi na otázku letošního ročníku konference: „Co to znamená (se) učit v labyrintu dnešních dnů?“. Cílem řady přednášek, workshopů a edukativního doprovodného programu s renomovanými lektory a řečníky je podpora pedagogů z Náchodska, Policka, Českoskalicka, Červenokostelecka a Hronovska). Hovořit se bude trendech v distančním vzdělávání, počítačová gramotnosti, psychodidaktice, matematické pregramotnosti, čtenářství a kritickém myšlení. Zajímavostí bude i dnešní návštěva humanoidního robota jménem Pepper z fakulty informatiky a robotiky ČVUT, který se bude pohybovat po přednáškovém sále. V pátek ráno vystoupí evropský unikát sbor Canto z náchodské ZUŠ.

Učení pro život – to je název dvoudenní konference, která dnes do regionu přivádí odborníky i vizionáře ve vzdělávání. Setkání se odehrává ve Dřevníku a v zahradách kláštera Broumov.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.