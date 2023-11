Do náchodské porodnice přivezli první listopadový den zdravotničtí záchranáři mladou maminku s miminkem. Chlapeček tak moc pospíchal na svět, že se narodil už doma. Rodiče, kteří bydlí v Novém Hrádku, tuto situaci nečekali ani neplánovali. Tatínek naštěstí zachoval chladnou hlavu a asistoval, jak nejlépe mohl a uměl.

Davídek pospíchal na svět, narodil se doma v Novém Hrádku. Maminka děkuje zdravotníkům. | Foto: Jakub Šimek/ ZZS Královéhradeckého kraje

Davídek se narodil deset minut po čtvrté hodině ráno, vážil 3090 gramů a měřil 50 centimetrů. Šťastná maminka napsala zdravotníkům velmi vděčný vzkaz.

„Chtěla bych velice poděkovat posádce, která zasahovala ve středu 1. listopadu u našeho překotného porodu. V domácích "polních" podmínkách se nám narodil syn David. Posádka dorazila na místo, když už byl na světě, a velice lidským způsobem nám pomohla zajistit jak mě, jakožto vyděšenou maminku, tak i našeho synka. Úspěšně nás dopravili do náchodské porodnice a jejich tváře nám zůstanou vryty do vzpomínek do konce života," napsala dojatá žena a dodala, že obrovský dík patří také paní dispečerce, která rodiče navigovala, co mají dělat, a díky které to celé do příjezdu RZP zvládli.

Zdravotničtí záchranáři na to reagovali: „Děkujeme za krásná slova. Přejeme všem hlavně hodně zdraví."

Fotografii Davídka, na které je spolu se starší sestřičkou, najdete i ve fotogalerii nedávno narozených miminek.