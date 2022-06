Do České knihy rekordů rozhledně pomohl právě její průkopnický zrod. „První rozhlednu z přestavěné větrné elektrárny můžeme registrovat jako nový rekord a takto zapsat do České knihy rekordů. Gratulujeme,“ dorazil už vloni v květnu na zdejší radnici z pelhřimovské Agentury Dobrý den certifikát potvrzující vytvoření českého rekord. Další rok ale trvalo než starosta certifikát oficiálně převzal.

Zvýšený turistický zájem o atraktivní vyhlídku do kraje se promítl i do života poněkud odříznutého městysu. Vloni v létě byl na rozhledně instalován sčítač a jen za prázdniny vystoupalo schody kolem 20 tisíc návštěvníků. „Když se to sejde a je pěkně, tak přijede dost lidí. Denní rekord máme asi 630 lidí,“ říká Pavel Sobotka z infocentra, že návštěvnost záleží logicky nejvíce na počasí. „Když je šeredně, tak kdo by chodil na rozhlednu, že.“

Novou dominantou se vrch Šibeník může pyšnit od listopadu 2020. Cesta ke konečnému výsledku trvala dlouhých téměř deset let. Základem celokovové 47metrové rozhledny je tubus větrníku, ze kterého byla odinstalována vrtule a generátor. Kolem tubusu vede točité schodiště. Odměnou za zdolání 183 schodů na plošinu ve výšce 32 metrů nad zemí bude za hezkého počasí krásný panoramatický výhled nejen na Nový Hrádek, ale i Krkonoše, Orlické hory, Javoří hory, Opočno, pevnost Josefov, Nové Město nad Metují, Hradec Králové, Kunětická hora, Železné hory nebo Českomoravská vrchovina. Při skvělé viditelnosti je pak vidět i Ještěd.

Rozhledna se postupně stala cílovým místem různých zájezdů a nyní i školních výletů. „Zrovna dnes tu bylo asi 80 školáků z Polska,“ všímá si Sobotka, že Poláků přichází celkem hodně. „Měli jsme tu ale i návštěvníky z z USA, Francie, Holandska a dokonce i z Thajska,“ říká, že slovutnost rozhledny přesáhla český turistický rybník.

Toto množství návštěvníků se už odráží v rytmu života v Novém Hrádku. „Promítne se to v tržbách obchodníků a v restauraci i v propagaci obce. Máme vesměs kladné ohlasy od návštěvníků a dokonce nám někteří posílají i pohledy, že u nás byli spokojení, což považuji za úžasné,“ říká Pavel Sobotka.

Úvodní návštěvnický nápor, který rozhledna zaznamenala krátce po svém otevření, se už ale naštěstí nekoná. „Když lidi kvůli proticovidovému nařízení nemohli nikam mimo okres a stálo tu podél cesty 80 aut, tak to už není. Udělali jsme ještě jedno pomocné parkoviště u silnice a je to vyhovující,“ dodává Sobotka, který ocenění rozhledny bere jako velké plus a propagaci obce. Nic ale není zadarmo – provoz rozhledny obecní pokladnu něco stojí. „Údržba nás něco stojí – momentálně se tu natírají terasy a jenom barva stojí deset tisíc,“ prozrazuje. Že by ale radnice vstup na unikátní rozhlednu zpoplatnila se návštěvníci bát nemusí.