„Za*ranej komouš musí vyset!“ Téměř měsíc zdobil tento vulgární nápis s pravopisnou chybou zeď základny náchodských komunistů. Zeleným sprejem vyvedený vzkaz zmizel díky odbornému zásahu bratrů Hojkových. Jejich firma z Borohrádku na Rychnovsku se čištěním fasád či pomníků zabývá už od roku 1992 a například nedávno čistila od nechtěných nápisů zámek v Opočně.

Hanlivý nápis nadávající na komunisty po měsíci odstranila antigrafitti firma | Video: Jiří Řezník

Bez jednoho dne celý měsíc hyzdil zeď objektu, v němž sídlí náchodští komunisté, vulgární nápis s nepřehlédnutelnou pravopisnou chybou. Bratři Hojkové dorazili do Náchoda z Borohrádku krátce před devátou a lehce po desáté hodině už měli hotovo a vymývali své nářadí. V odstraňováním graffiti mají více než 30letou zkušenost.

„Jsme v podstatě malá rodinná firma, ale působíme po celé české republice. Čistíme fasády a veškeré stavební povrchy,“ říká Petr Hojka a popisuje, jak se takový nechtěný nápis odstraňuje. „Přijedeme na místo, obhlédneme to a podle charakteru podkladu zvolíme vhodný způsob čištění,“ prozrazuje a na plochu stěny nanáší vhodný odstraňovač. Ten se nechává potřebnou dobu působit a pak se vymyje horkou tlakovou vodou. „Odstraňovač sám o sobě rozpustí pojiva v té sprejové barvě, ta se rozvolní a následně dojde k vymýtí,“ upozorní, že tento postup se několikrát podle potřeby opakuje až do úplného odstranění graffiti z povrchu materiálu. Na závěr procesu se použije odstraňovač stínů, který stěně vrátí původní čistotu.

Záleží na podkladu

Postupy odstraňování nechtěných malůvek se liší podle druhu povrchů. „Pracujeme s různými odstraňovači i volíme vhodný tlak vody,“ potvrzuje, že každý podklad vyžaduje něco jiného. „Dá se říci, že snadněji se graffiti odstraňuje ze tvrdého a hladkého materiálu, jako je třeba žula, cihly nebo povrchy skla. Horší to je na tenkovrstvé omítce nebo fasádním nátěru - tam je to odstraňování složitější i nákladnější, protože se musí celý ten povrch obnovit.“

Že by někdy měli bratři Hojkové odstraňovat něco, co by se jim líbilo, tak to se zatím nestalo. „Jednou na dovolené mě ale zaujalo, že do kempu přijel borec, natáhnul si mezi stromy strečovou fólií a vlastně celý den na ní sprejem dělal obraz. Nic neznehodnotil, vyfotil si to, pak to sbalil a odjel,” popsal sprejerský počin, proti kterému nic neměl.

V Náchodě poprvé pracovně rozhodně nebyli. „Pomalovaných měst je hodně a Náchod není výjimkou. Jezdíme sem opakovaně. Poprvé jsme tu byli asi před 15 lety a často tu na bytových domech čistím kabřincové sokly. Na jaře jsme dělali třeba i Státní zámek Opočno, kde pomalovali zámeckou zeď a domeček v parku,” říká, že vandalismus sprejerů se nezastaví ani před památkovými objekty.

Pozůstatky starého graffiti

Po pečlivém omytí komunistické zdi v Náchodě, začalo z pod štukové omítky lehce prosvítat nějaký jiny starý sprejerský počin. Čitelné stíny písmen T E R O R I S naznačovaly, že kdysi v minulosti asi nějaký jiný sprejer tu chtěl dát místním komunistům nálepku terorismu.

„To jsou pozůstatky nějakého starého graffiti, které bylo na té betonové zdi pod štukem. Omyli jsme bílou barvu, kterou byl překryt, a proto lehce vystoupil," dodal Petr Hojka.

Z jaké doby již jednou překrytý nápis pocházel, si tajemník OV KSČM Náchod Jiří Žoček nevzpomínal. „Přemalujeme to jiným nátěrem a bude to čisté,“ dodal s tím, že jinak je s prací čističů spokojen. „Máme krásnou čistou zeď a už nám nikdo nemusí říkat, že to je pro ostudu a že si to máme omýt.“

Na nevraživost je základna náchodských komunistů zvyklá. Po jednom z minulých incidentů se proto změnila téměř v pevnost. „Od doby, kdy nám rozbíjeli okna, v nich máme pletivo v rámech,“ ukazuje Žoček směrem k poličce na zdi kanceláře, kde jsou vystaveny kameny, které přilétly zvenčí skrz sklo.