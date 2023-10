Kamil Dvořák a Milan Roubal - to jsou jména mužů, kteří měli nejjistější ruku na volantu, nejpřesnější oko a nejlepší odhad. Souhra všech těchto dovedností jim zajistila vítězství ve 2. ročníku soutěže oráčů Otovický rejč. Název setkání, které se odehrálo na poli v Otovicích, je ale trochu zavádějící - soutěžící neprokypřovali půdu rýčem, ale pluhem zapřaženým za traktor.

Z kola za pluh: Začínající Přemysl Oráč měl za koňmi premiéru | Video: Jiří Řezník

Oráči za volantem měli za úkol co nejprecizněji zorat kolíky vytyčený úsek. Tříčlenná porota hodnotila rovnost vyorané brázdy, její hloubku a celkový výsledek. „Právo bonusových bodů bude mít ale hlavní rozhodčí, který mezi vás rozdělí pět bodů. Je to kvůli tomu, aby na konci po sčítaní výsledků nemělo více soutěžících stejný počet bodů," vysvětlil pořadatel soutěže Jaroslav Korityák systém hodnocení a dál seznamoval traktoristy s pravidly. „Stanovená hloubka orby je 18 až 20 centimetrů plus mínus dva centimetry. Každý má povinnost nechat si během orání třikrát změřit hloubku," zazněla další důležitá informace.

Na start se postavilo sedm malých a pět velkých traktorů. Na každou ze skupin si pořadatelé připravili trochu záludností. „U jízdy mladých traktorů bylo podmínkou, aby jim vznikl u orby svor," vysvětlil pořadatel soutěže Jaroslav Korityák, že začali orat zhruba uprostřed, skládali orbu k sobě a zoranou výseč roztahovali do stran. „Velké traktory mají výseč véčkovou. Nejdříve si udělají tu rovnou část a když jim začal vznikat klín, tak jen popojížděli tak, aby si orbou uzavřeli zmenšující se plochu ve tvaru véčka," popsal rozdíl mezi oběma oráčskými technikami.

A jak to dopadlo?:



Velké traktory: 1. Kamil Dvořák, 2. Tomáš David, 3.Robert Cvikýř st., 4. Pavel Šellei, 5. Václav Harasevič



Malé traktory: 1. Milan Roubal, 2. Kamil Korityak, 3. Robert Cvikýř ml., 4. Petr Ticháček, 5. Marian netík, 6. Josef Práza, 7. Petr Labuť

Přestávku mezi jednotlivými jízdami zpestřila ukázka, která diváky zavedla o desítky let do minulosti. „Kousek pole zoralo koňské dvojspřeží, aby si lidé připomněli, jak se to dříve dělalo," dodal Jaroslav Korityák, který stejně jako porotci měl na hlavě kšiltovku se zlatě vyvedeným nápisem Otovický rejč. „Je pravda, že na plakátech zvoucích na akci bylo Otovický rýč, ale správně má být rejč, tak jak se to u nás říká. Ale mohu slíbit, že příští rok už to bude tak, jak to má být," vysvětlil s úsměvem a vyrazil zkontrolovat další vyorané brázdy.