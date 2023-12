S ohledem na striktní časové mantinely se servíroval jednotný chod. Jako polévka se podával silný hovězí masový vývar s restovanou kořenovou zeleninou na másle a játrovými knedlíčky. „Hlavní chod byl steak z krkovice marinovaný v čerstvém vícebarevném pepři a mořské hrubozrnné soli s opečeným bramborem, naše demi glace omáčka a grilovaná zelenina," prozradila podobu prezidentského menu provozní restaurace Klára Sloupenská.

ZAJÍMAVOST: Středeční prezidentská návštěva byla pro Meziměstí historicky první. Je ale pravda, že jedna hlava státu se v minulosti v Meziměstí objevila. „20. září 1890 projížděl Meziměstím tehdy 60letý císař Franz Josef I. Projížděl vlakem, když se vracel z vojenských manévrů u Legnice. V Meziměstí vystoupil, přijal různé zdravice, květiny a popovídal si se zástupci místních spolků. Poté za zvuků rakouské hymny nastoupil a odjel…," připomněl znalec místní historie Petr Kašpar krátkou zastávku monarchy v Meziměstí před 133 lety.

Setkání s prezidentem se odehrálo v restauraci Švejk, jejíž výzdoba plně odpovídá svému názvu – obrázky ve švejkovském duchu a nesmrtelné Švejkovy hlášky na každém kroku. Petra Pavla s hejtmanem Martinem Červíčkem posadil zasedací pořádek pod známý citát hospodského Palivce: „Host jako host. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď v hospodě a žvaň si, co chceš…“ Prezident to nijak nekomentoval, ale během oběda se ptal starostů co je trápí. „Naťukli jsme otázku dostupnosti zdravotnictví v našem regionu - konkrétně stomatologickou a pediatrickou péči. A také otázku vlčí populace v naší krajině," zmínili meziměstská starostka Pavlína Jarešová, která byla moc ráda, že starostové Broumovska a Policka se s hlavou státu setkali právě v Meziměstí. I když časový harmonogram byl neúprosný, tak se stihl i dezert - teplé švestky s vanilkovou zmrzlinou obalenou v perníku. „První dáma popila malé olivětínské pivo Opat a prezident si dal Vlašský ryzlink ročník 2013," doplnila Klára Sloupenská i nápojovou konzumaci prezidentského páru.