Prezidentská návštěva Královéhradeckého kraje zavítala v úterý po poledni do Nového Města nad Metují, kterému se oprávněně říká město hodinek. A právě hodinky byly cílem prezidentské návštěvy.

Návštěva druhé hodinkářské manufaktury - firmy Bohematic v Novém Městě nad Metují. | Video: Deník/ Jiří Řezník

Kolona černých limuzín přesně ve 14 hodin zaparkovala před tradiční manufakturou Elton hodinářská, která je jednou z mála světových firem pyšnící se schopností zkonstruovat a kompletně vyrobit mechanické hodinky doslova pod jednou střechou.

Značku Prim hlava státu velice dobře zná - primky nosí na ruce už mnoho let. „Pan prezident je nosil už před svou kandidaturou i během prezidentské kampaně. Jedná se o hodinky Prim Orlík generál,“ prozradila Deníku ředitelka hodinářské manufaktury Renata Červenák-Nývltová, která prezidentský pár provedla unikátní výrobou náramkových hodinek. Jak doplnila, tak takovéto hodinky nemůže mít kdekdo. „Jsou určené pouze pro ty, kteří dosáhli na generálskou hodnost. Jedná se o Orlíky se čtyřmi zlatými hvězdami v číselníku.“

Petr Pavel se o výrobu velmi aktivně zajímal. Bylo patrné, že má přehled o tom, jaké hodinky Elton vyrábí a znal i nejnovější modely. Novoměstské primky ocenil jako rodinné stříbro. Z úterní návštěvy si prezidentský pár odnesl každý svůj nový model novoměstských hodinek. „Pan prezident speciální Orlíky se symboly české státnosti, jeho paní dámský model Prim Traktor," prozradila mluvčí společnosti Adéla Dittmannová.

Druhou novoměstskou zastávkou byla firma Bohematic, kde v malých sériích vznikají atraktivní mechanické hodinky s osobitým designem a vysokým podílem ruční práce. Odtud si prezident sice nové hodinky neodnesl, ale jednou možná…

„S panem prezidentem jsem se už několikrát potkal, takže vím, jaké hodinky nosí na ruce," zmínil s úsměvem ředitel a majitel manufaktury Josef Zajíček. „Určitě by nás potěšilo, kdyby do budoucna nosil naši značku, ale nechtěli jme mu dát hmotný dárek, který by kvůli protokolu skončil v trezoru. Proto jsme mu dali dárek menšího charakteru, který může prožít," prozradil, že prezidentský pár dostal zážitkový voucher. „Návštěva to ale byla příjemná. Jsme sice daleko menší manufaktura než Prim, ale nastavený čas pan prezident plně využil - zajímal se o výrobu, o detaily a příběhy k jednotlivým hodinkám," potěšilo Josefa Zajíčka.

Návštěvy probíhaly za zavřenými dveřmi a na veřejnosti se prezidentský pár zdržel jen několik málo sekund. Někteří Novoměšťáci, kteří dorazili k hodinářské firmě byli proto rozladěni, že na prezidenta čekali desítky minut v mrazivém počasí a ani neměli prakticky možnost si ho vyfotit