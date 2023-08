Prezident Petr Pavel část dovolené tráví na své chalupě v příhraniční obci Česká Čermná nedaleko Náchoda. Místní lidé ho tam častou mohou zahlédnout na motorce. Jeho návštěva překvapila hosty i provozovatele pěkovské Restaurace U Generála Laudona. Ke generálovi přijel generál.

Prezident Pavel na výletě: Generál Laudon hostil generála ve výslužbě | Video: Archiv restaurace U Generála Laudona

Na parkoviště k Restauraci U Generála Laudona nedaleko Police nad Metují míří skupinka sedmi motorkářů, které následují dvě tmavé limuzíny. Jeden z jezdců sejme z hlavy červenou helmu, a po sundání černé kukly je jasné, že dorazila vzácná návštěva v podobě čtvrtého prezidenta České republiky.

Petr Pavel má dovolenou, kterou si částečně užívá na chalupě v České Čermné, ale často si dopřává i jednostopý výlet na své oblíbené motorce. „Přijeli od Broumova, pan prezident za řídítky motorky a první dáma vystoupila z druhé doprovodné limuzíny," popisuje nečekanou návštěvu provozovatel restaurace Zdeněk Nývlt.

Nabídku zdejší vyhlášené kuchyně ale prezidentský pár neochutnal. „Neobědvali, dali si jen pití - pan prezident měl myslím bezinkovou limonádu a pak si objednali ještě espresso," dodává restauratér ke zhruba půlhodinové návštěvě hlavy státu.

Prezident Petr Pavel se během motocyklové vyjížďky zastavil v pěkovské restauraci U Generála Laudona.Zdroj: se svolením Lucie NývltovéV době kolem oběda bývají stoly U Laudona celkem zaplněné. Jak na návštěvu hlavy státu reagovali hosté? „Snažili se dělat jakoby nic," usmívá se Zdeněk Nývlt. „Jenom jedna dívenka se s ním chtěla vyfotit, tak jí s manželkou vyhověli.“

Venku před restaurací se s prezidentem vyfotila i Lucie Nývltová. „Působil příjemně. Vypadal úplně stejně jak ho znám z televize - upravený, elegantní," má zvěčněnou vzpomínku na návštěvu hlavy státu.

Zdeněk Nývlt byl trochu zaskočen, jaké ohlasy na sociální síti vyvolala fotografie pana prezidenta před restaurací. „Komentáře některých lidí byly opravdu nemístné."

Prezidentská návštěva to byla U Generála Laudona premiérová. „Občas se u nás ale zastaví jiné známé tváře. Naposled to byl Aleš Háma, a ten byl také opravdu moc příjemný," zmiňuje Zdeněk Nývlt oblíbeného herce a moderátora, který na Broumovsku natáčel také jeden z dílů cestopisného cyklu V karavanu po Česku.

Kdo to byl generál Laudon?



Restaurace U generála Laudona nese jméno po slavném vojevůdci, který kousek od nynější restaurace před 265 lety vojensky působil. Valy vybudovali mezi Honským Špičákem a Strážnou horou na Broumovských stěnách panduři generála Laudona proti vpádu pruských vojsk za sedmileté války v polovině 18. století. K místu vede modrá turistická značka z Police nad Metují a od chaty Hvězda. V polovině března 1758 ve válce Rakouska s Pruskem část předsunutých oddílů pod velením generálmajora Laudona zaujala postavení u Stárkova, Broumova a Teplic nad Metují. Laudonovi bylo přiděleno celkem asi tři tisíce mužů (z nichž dobrá půl tisícovka nebyla schopna pro nemoci a zranění boje), pět tříliberních a dvě jednoliberní děla. Dne 6. dubna obsadilo na šest tisíc Prusů Broumov. Laudon osobně velel protiútoku, avšak Prusy nedokázal vypudit. Poté se stáhl k Teplicím nad Metují a omezil se na svádění pohraničních šarvátek. Archeologové však zatím nenašli nic, co by dokládalo, že se v tomto místě strhly nějaké boje. Objevili jen zlomek vojenské dýmky, podkůvku z boty a zbytky džbánku. Z Laudonova pohybu v regionu je zřejmé, že musel projíždět leckterou vesnicí, i když není jisté, že by měl i bílou čepici. Není ani doloženo, že ho stavěla patrola vojenská, kterou vedla ženská - jak je psáno ve známé prostonárodní písni. Po Laudonovi na Broumovsku tak zůstaly sporé zbytky valů v okolí Honského Špičáku, známá píseň a také kletba: Himmel Laudon! (Nebesa, Laudon je tu!) - původně zděšený výkřik vojáků, kteří viděli, jak se blíží obávaný nepřítel.