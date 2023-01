Prezident Zeman se dnes v Náchodě setká s polským protějškem Dudou

Prezident Miloš Zeman se dnes odpoledne setká v Náchodě s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Tématy jednání by měly být česko-polská příhraniční spolupráce, rozvoj cestovního ruchu nebo dopravní propojení obou států. Setkání se koná na pozvání náchodského starosty Jana Birkeho (ČSSD). Zeman bude pravděpodobně také žehlit předvčerejší přešlap prezidentského kandidáta Andreje Babiše v televizní debatě, v níž řekl, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal do těchto zemí české vojáky na pomoc.

Prezidenti ČR a Polska Miloš Zeman (vpravo) a Andrzej Duda vystoupili na tiskové konferenci po společném jednání. 27. dubna 2022, Pražský hrad. | Foto: ČTK