Při Broumovských diskuzích budou debatovat o hrdinství a odvaze

Broumov - Dvoudenní konference na téma Hrdinství a odvaha začíná v úterý v broumovském klášteře. Pátý ročník Broumovských diskusí přivítá 6. a 7. listopadu řadu zajímavých hostů a nabídne bohatý doprovodný program.

Farář Martin Lanži debatuje se Stanislavem Pitašem.Foto: Kateřina Ostradecká

Diskutovat přijedou politolog a filosof Daniel Kroupa, ekonom a pedagog Tomáš Sedláček, spisovatel a nakladatel Jiří Padevět, lékařka a zakladatelka hospicové péče v ČR Marie Svatošová, bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel, umělec a spoluzakladatel umělecké skupiny Ztohoven Roman Týc, youtuber Karel „Kovy“ Kovář, poslanci Miroslava Němcová a Jan Farský, předseda senátu Milan Štěch a primátor Brna Petr Vokřál.

Konference bude rozdělena do tří diskusních panelů (Hrdinství a odvaha v českých a evropských dějinách, Hrdinství a odvaha dnes, Hrdinství a odvaha v politice), které budou moderovat novináři David Klimeš, Světlana Witowská, Nora Fridrichová a Daniela Brůhová.

„Každé z témat, tedy hrdinství i odvaha, by si zasloužilo samostatnou konferenci a nabízí řadu otázek. Pro mě osobně například zda to tak zvané malé hrdinství, kdy člověk vystupuje ze své pohodlné zóny každý den, je považováno za hrdinství, nebo stále přetrvává koncept hrdiny jako vojevůdce na pomníku. Jak se tyto dva koncepty doplňují či ovlivňují,“ říká ke konferenci její zakladatel Jan Školník z Agentury pro rozvoj Broumovska a dodává: „A odvaha? Mnoho lidí něco neudělá jen proto, že má strach, aby neudělali chybu, aby neselhali. Převzít odpovědnost za svůj život a odvahu kráčet světem podle svého a přitom respektovat svou sounáležitost s ostatními. To je přece velké téma.“

Na konferenci budou představeny výsledky průzkumu veřejného mínění na téma hrdinství a odvaha, který exkluzivně pro Broumovské diskuse provádí agentura Ipsos. „Dnešní doba je uspěchaná, plná nových překotných informací, ve kterých se pak nedostává čas na popřemýšlení o základních celospolečenských tématech. I proto se rozhodl Ipsos podpořit hlavní téma konference 5. Brumovské diskuse exkluzivním výzkumem veřejného mínění na téma hrdinství a odvaha,“ říká ke spolupráci Tomáš Macků, ředitel výzkumu a komunikace agentury Ipsos.

Součástí konference bude také doprovodný program - Komorní rozmluva s Marií Svatošovou a Jiřím Padevětem, koncert kapely Déliou, workshopy pro studenty, výstava Ženy v disentu, degustace vín v Benediktinských sklepích nebo mše svatá v klášterním kostele sv. Vojtěcha. Setkání je přístupné veřejnosti, vstupenky (100 Kč/ panel) je možné zakoupit online na webu www.broumovskediskuse.cz.

Konferenci už pátým rokem pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov pod hlavičkou neziskové organizace Agentura pro rozvoj Broumovska. Broumovské diskuse jsou v kontextu ostatních konferencí výjimečné tím, že poskytují velký prostor pro debatu - jeden diskusní panel se třemi řečníky trvá tři hodiny, a tak je možné diskutovat do hloubky a nikoliv jen povrchně. Specifikem konference je rovněž důraz na principy kultivované demokratické diskuse: věcnost, otevřenost, poctivost, trpělivost a zdvořilost. Předchozí ročníky se zamýšlely nad tématy Vize vzdělanosti, Evropská identita, Mír a demokracie.